Эти продукты стоят в "Сильпо" дороже: украинец удивил ценами в супермаркете Германии

Некоторые продукты – такие как молочка, рыба, некоторые фрукты и овощи – стоят в украинском "Сильпо" дороже, чем в его немецком "аналоге" – супермаркетах сети Rewe. Но в целом цена продуктовой корзины в обоих магазинах оказалась примерно одинаковой.

Видео дня

Об этом свидетельствует сравнение цен, которое провел украинский блогер viktor_deu. Для эксперимента он сформировал корзину повседневного потребления со сбалансированными пропорциями и уменьшенным общим граммажем, чтобы приблизить сравнение к реальной ежедневной корзине обычного человека.

Какие продукты дешевле в Германии

В "Сильпо" существенно выше оказались цены на овощи, молочные продукты и рыбу:

помидоры – 159 грн (3,08 евро) против 102,73 грн (1,99 евро) в Rewe;

– 159 грн (3,08 евро) против 102,73 грн (1,99 евро) в Rewe; сыр гауда – 799 грн (15,48 евро) против 316,49 грн (6,13 евро);

– 799 грн (15,48 евро) против 316,49 грн (6,13 евро); масло 82% – 938,89 грн (18,18 евро) против 555,54 грн (10,76 евро);

– 938,89 грн (18,18 евро) против 555,54 грн (10,76 евро); молоко 3,5% – 91,06 грн (1,76 евро) против 69,7 грн (1,35 евро);

– 91,06 грн (1,76 евро) против 69,7 грн (1,35 евро); филе сельди – 479,17 грн (9,28 евро) против 409,43 грн (7,93 евро);

– 479,17 грн (9,28 евро) против 409,43 грн (7,93 евро); филе лосося – 2 216,67 грн (42,93 евро) против 1 107,46 грн (21,45 евро);

– 2 216,67 грн (42,93 евро) против 1 107,46 грн (21,45 евро); бананы – 73,9 грн (1,43 евро) против 66,6 грн (1,29 евро).

Что дешевле в Украине

Мясо, некоторые овощи и базовые крупы в "Сильпо" значительно выигрывают в цене. Таким образом, следующие товары украинские потребители могут купить дешевле:

куриное филе – 189,9 грн (3,68 евро) против 584,29 грн (11,32 евро) в Rewe;

– 189,9 грн (3,68 евро) против 584,29 грн (11,32 евро) в Rewe; свиной стейк – 277,1 грн (5,37 евро) против 582,7 грн (11,29 евро);

– 277,1 грн (5,37 евро) против 582,7 грн (11,29 евро); картофель – 26,99 грн (0,52 евро) против 92,42 грн (1,79 евро);

– 26,99 грн (0,52 евро) против 92,42 грн (1,79 евро); яблоки – 69,99 грн (1,36 евро) против 180,19 грн (3,49 евро);

– 69,99 грн (1,36 евро) против 180,19 грн (3,49 евро); сахар – 27,99 грн (0,54 евро) против 51,11 грн (0,99 евро);

– 27,99 грн (0,54 евро) против 51,11 грн (0,99 евро); наггетсы – 397,5 грн (7,7 евро) против 1 030,53 грн (19,96 евро);

– 397,5 грн (7,7 евро) против 1 030,53 грн (19,96 евро); хлеб – 53,41 грн (1,03 евро) против 247,79 грн (4,78 евро).

Общая картина

Как видно, несмотря на то, что цена на отдельные товары существенно отличается, в целом уровень цен в обеих торговых сетях примерно одинаковый. То есть если сложить все товары по килограмму, в Rewe придется заплатить почти 5500 гривен, тогда как в "Сильпо" – более 6000.

Но уменьшив грамматуру до обычных объемов (то есть меньше деликатесных продуктов и больше базовых), картина выглядит совсем другой. "Оптимизированная" продуктовая корзина в немецком супермаркете обойдется в 3914 гривен, а в украинском – 3487, то есть на 426 гривен дешевле.

Далее viktor_deu предлагает рассчитать покупательную способность немецких и украинских потребителей, учитывая средние зарплаты в двух странах. По подсчетам блогера, за свою корзину украинцу придется отдать почти 14% от дохода (то есть он сможет позволить купить только 7 таких наборов в месяц), тогда как у немца эта же корзина займет менее 3% заработка, соответственно это позволит ему спокойно покупать по 34 таких набора ежемесячно. То есть в процентном эквиваленте от зарплаты поход в магазин обходится украинцу в пять раз дороже.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в течение следующих трех месяцев хлеб в Украине может подорожать, но этот рост будет происходить постепенно. Главными причинами остаются подорожание логистики, энергоносителей, удобрений и других расходов производителей, а также длительное влияние войны на экономику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!