Эта отрасль Украины может стать одним из крупнейших работодателей: список профессий, которые будут искать сильнее всего

К 2036 году строительному сектору Украины потребуется около 1,2 млн рабочих, что более чем в два раза превышает текущие показатели – около 520 тысяч человек. Больше всего отрасль будет нуждаться в квалифицированных сварщиках, каменщиках, электромонтажниках и сантехниках.

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Как сообщает Property Times, об этом свидетельствуют подсчёты Конфедерации строителей Украины (КБУ). Эксперты отмечают: реализация проектов по послевоенному восстановлению страны будет полностью зависеть от наличия квалифицированных кадров.

Каких специалистов не хватает больше всего

По данным отраслевого исследования компании CBR, наибольший дефицит наблюдается по следующим специальностям:

сварщики;

каменщики;

электромонтажники;

сантехники;

специалисты по внутренним инженерным сетям.

Как отмечают эксперты, из-за недостатка у кандидатов практических навыков работы с современными материалами, оборудованием и требованиями безопасности компании вынуждены проводить обучение сотрудников самостоятельно.

Как планируют преодолевать кадровый дефицит

По словам директора департамента занятости Минэкономики Богдана Матвийчука, в ближайшее десятилетие строительство станет одним из крупнейших работодателей страны. Для обеспечения отрасли кадрами предлагается расширять программы обучения и переквалификации, более активно привлекая:

молодежь;

ветеранов;

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

людей с инвалидностью.

"Дорожная карта" развития строительной отрасли

В ходе мероприятия была представлена концепция "Дорожной карты развития кадрового потенциала строительного сектора на 2026–2030 годы". Ее ключевые инициативы включают:

полное обновление профессиональных стандартов;

адаптацию государственного заказа на обучение к реальным потребностям рынка;

введение специальной ID-карты строителя.

Как уже сообщал OBOZ.UA, работодатели в Украине продолжают активно искать сотрудников, но из-за несоответствия навыков кандидатов потребностям бизнеса за первое полугодие удалось закрыть лишь чуть больше половины из более чем 240 тысяч вакансий. Быстрее всего находят продавцов, водителей и поваров, тогда как на отдельные узкоспециализированные профессии, в частности мойщика летательных аппаратов, техника-метеоролога или машиниста автомотрисы, за полгода не поступило ни одного отклика.

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