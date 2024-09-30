Удар по российскому импорту: Кыргызстан закрыл важный платежный канал для РФ

Кыргызстан закрыл транзитный платежный канал для российских импортеров, усложнив оплату товаров из Европы и Китая и повысив расходы на поставки. Это решение явилось следствием международного давления, что значительно усиливает экономическую изоляцию России.

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Об этом пишут росСМИ. С 25 сентября 2024 г. Кыргызстан ввел новые правила для платежей за товары, импортируемые из Китая и Европы.

Теперь любой платеж за пределы республики сопровождается требованием, что товар будет доставлен в Кыргызстан в течение 60 дней. Это фактически сделало невозможным использование страны в качестве транзитного платежного коридора для российских импортеров, ранее пользовавшихся этим механизмом для обхода санкций. Такие ограничения не только закрыли привычную для России схему оплаты, но и заставили импортеров пересматривать свои логистические стратегии и искать новые, более сложные и более дорогие пути для осуществления операций.

Решение Кыргызстана было принято на фоне усиления международного давления на страны, сотрудничающие с Россией по обходу санкций. В августе 2024 года делегация американского Министерства финансов провела встречу с киргизскими банкирами, предупреждая их о возможном отключении от системы SWIFT и долларовых платежей, если страна продолжит предоставлять России услуги по обходу санкций.

Это стало решающим моментом для правительства Кыргызстана, которое решило обезопасить собственную экономику, приняв постановление об экономической безопасности и поддержке финансовой стабильности. Следствием этого стало закрытие транзитного платежного канала, ранее активно использовавшегося российскими компаниями для оплаты за товары из Китая и Европы.

Закрытие канала через Кыргызстан фактически парализовало один из самых эффективных способов оплаты импортных товаров для России. Вместо простых платежей через Кыргызстан, импортерам теперь приходится искать новые, более сложные пути. Это может включать в себя обход через несколько юрисдикций и валют, что повышает стоимость каждого этапа поставки на 1,5-3%. Кроме того, для выполнения требований кыргызского регулятора необходимо завозить товар непосредственно в республику, уплачивать таможенные платежи, НДС (12%), а также расходы на логистику, что значительно повышает общую стоимость импорта.

Несмотря на обещания местных партнеров найти решение, российские импортеры оказались в сложной ситуации. Введение товаров через Кыргызстан больше не экономически выгодно, ведь в случае крупных и тяжелых товаров, таких как строительная техника, это может увеличить стоимость доставки на 60%. Следовательно, компании вынуждены обращаться в другие страны, включая находящиеся в более "дружественных" в Россию юрисдикции, однако это усложняет и удорожает процесс импорта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за санкций США против России значительно возросли объемы торговли юанем и рублем в Казахстане, поскольку российские банки используют казахские финансовые рынки для валютных операций с Китаем. Объемы торговли юанем и рублем удвоились, а Казахстан становится важным финансовым хабом в регионе.

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