ЕС собирается серьезно оштрафовать соцсеть X из-за "галочек" Маска – FT

Социальная сеть X (экс-Twitter) Илона Маска оказалась под угрозой крупных штрафов в Европейском Союзе (ЕС). Компанию могут наказать за решение Маска позволить любому желающему платить за получение "синей галочки". Штраф может исчисляться сотнями миллионов долларов.

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В Европейской комиссии считают, что такая политика приводит к проблемам с прозрачностью, сообщает Financial Times (FT). Там заявили, что X нарушил новый европейский закон о цифровых услугах, который был разработан для улучшения контроля за онлайн-контентом.

Расследование началось еще в 2023 году. Специалисты пришли к выводу, что введенная Маском возможность покупать "галочки" верификации вводит пользователей в заблуждение. "Поскольку любой может подписаться на получение такого "проверенного" статуса, это негативно сказывается на способности пользователей принимать свободные и обоснованные решения о подлинности аккаунтов и контента", – говорится в материале.

ЕС может оштрафовать X на 6% от ее общего мирового оборота. В 2021 году, последнем полном году, когда Twitter публиковал свои доходы, компания заработала $5,1 млрд. С такими показателями штраф составил бы $306 млн.

"В свое время "синие галочки" означали надежные источники информации... По нашему предварительному мнению, X обманывает пользователей и нарушает DSA (закон о цифровых услугах. – Ред.). У Х есть право на защиту, но если наша точка зрения подтвердится, мы наложим штрафы и потребуем существенных изменений", – заявил европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в X официально разрешили постить порнографию. Однако есть определенные правила, которых должны придерживаться авторы такого контента. До этого Илон Маск заявил, что в 2024 году X станет "полноценным" сайтом знакомств, а также цифровым банком.

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