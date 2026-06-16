ЕС продолжает заваливать Украину своей дешёвой продукцией: какова ситуация на рынке

Украинский рынок сыра продолжает наполняться дешевым импортом из Евросоюза – в прошлом месяце поставки выросли на 25%, а в некоторых сегментах иностранная продукция уже занимает около 30% рынка. Это вынуждает некоторых отечественных производителей сокращать производство.

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Об этом сообщает ИНФАГРО. Эксперты отмечают, что летний сезон для украинских сыроделов начался с традиционного падения спроса, на которое наложилась стремительная экспансия европейских производителей.

Импортный бум сыров

В мае поставки европейского сыра (без учета свежего и плавленого) в Украину стремительно выросли. А сильнее всего увеличились объемы ввоза твердых и полутвердых сыров:

на 28 % за месяц ;

; на 38% по сравнению с маем 2025 года.

Что давит на украинских сыроделов

Доминирование Польши

На долю польских производителей приходится 55% всех поставок сычужного сыра в Украину. Также значительные объемы поставляются из Германии, Нидерландов, Латвии и Чехии.

Себестоимость в ЕС

В начале лета в Европе снова упали цены на так называемый "кормовой" сыр, что снизило себестоимость импорта блочной гауды.

Проблема украинских брендов

Из-за высокой стоимости сырьевого молока в Украине отпускные цены на отечественный сыр остаются высокими. Производители пытаются удержать клиентов за счет постоянных скидок и акций, однако этот ресурс уже почти исчерпан.

Проблемы с экспортом

Параллельно с этим украинские компании теряют позиции и за рубежом. В мае 2026 года объемы экспорта упали примерно на 25% по сравнению с маем прошлого года. Главная причина – высокая цена украинского продукта на внешних рынках. География сбыта остается крайне сконцентрированной и зависимой от нескольких стран:

Казахстана , на долю которого приходится 66% экспорта и который остается главным рынком сбыта украинских сыров, но из-за экспансии более дешевой продукции из Беларуси украинцы теряют здесь свои позиции;

, на долю которого приходится 66% экспорта и который остается главным рынком сбыта украинских сыров, но из-за экспансии более дешевой продукции из Беларуси украинцы теряют здесь свои позиции; Молдовы – 19% экспорта;

– 19% экспорта; Азербайджана, Узбекистана и Грузии , куда в целом вывозится 15% всего сырного экспорта;

, куда в целом вывозится 15% всего сырного экспорта; на остальные страны приходится 6% экспорта

Сколько стоит сыр в украинских супермаркетах

По данным "Минфина", по состоянию на 16 июня крупные сети супермаркетов продают твёрдый сыр "Звени Гора голландский 45%" в среднем по 602,15 грн/кг, что на 61,83 грн превышает среднюю цену мая. В супермаркетах этот сыр можно купить по цене:

Metro – 566,8 грн/кг;

Novus – 219 грн (за упаковку 285 г);

– 219 грн (за упаковку 285 г); Megamarket – 637,5 грн/кг.

Повысились цены и на твёрдый сыр "Комо" традиционный 50%. Рост составил почти 3,27 грн – до средних 545,12 грн/кг. В частности:

Novus – 449 грн/кг;

– 449 грн/кг; Auchan — – 549 грн/кг;

Megamarket – 611,5 грн/кг;

– 611,5 грн/кг; Metro – 570,96 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за массового поступления урожая из летних теплиц в Украине заметно подешевели тепличные огурцы. В результате нынешние цены оказались примерно на 20% ниже, чем в это же время в прошлом году.

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