В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: сколько теперь стоит килограмм

За неделю тепличные огурцы в Украине подешевели в среднем на 33%, а цены упали до 30–55 гривен за килограмм из-за массового поступления урожая из летних теплиц. Интересно, что сейчас производители продают огурцы примерно на 20% дешевле, чем год назад, что делает этот сезон одним из самых выгодных для покупателей за последнее время.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Основной причиной стало массовое поступление продукции из летних теплиц, которые активно начали сезон сбора урожая.

Главным фактором снижения цен стало увеличение объемов предложения. На рынок одновременно начали поступать большие партии огурцов из хозяйств южных и западных областей Украины. Традиционно именно в июне значительное количество производителей выходит на рынок с новым урожаем, что создает избыток продукции.

В результате продавцы вынуждены конкурировать между собой за покупателя, постепенно снижая отпускные цены. Кроме того, на рынке наблюдается сезонный фактор. В теплое время года увеличиваются объемы выращивания овощей открытого и закрытого грунта, что дополнительно влияет на формирование стоимости продукции.

По состоянию на середину июня основные продажи тепличных огурцов осуществляются по цене от 30 до 55 гривен за килограмм. В среднем это на 33% дешевле, чем неделей ранее. Такая динамика стала одной из самых заметных на овощном рынке за последнее время.

Для потребителей это означает возможность приобрести свежие овощи значительно дешевле, чем в начале месяца. В то же время для производителей ситуация выглядит менее оптимистично, поскольку падение цен напрямую влияет на прибыльность хозяйств.

Несмотря на резкое снижение стоимости, аграрии видят в ситуации и положительный момент. Многие тепличные комбинаты именно сейчас завершают реализацию продукции первого севооборота. В ряде хозяйств уже ведутся работы по зачистке теплиц и подготовке к следующему производственному циклу.

Выращивание второго севооборота позволит обеспечить украинский рынок свежими огурцами во второй половине лета и в начале осени. Именно поэтому нынешний обвал цен не стал критическим ударом для большинства крупных производителей, ведь основная часть урожая первой волны уже реализована.

Интересно, что нынешние цены на огурцы оказались ниже не только по сравнению с предыдущей неделей, но и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам аналитиков, сегодня украинские тепличные комбинаты продают свою продукцию примерно на 20% дешевле, чем в июне 2025 года.

В ближайшие недели существенного подорожания огурцов не ожидается. Рынок продолжит получать новые объемы продукции от местных производителей, что будет сдерживать рост цен. Однако ситуация может измениться в конце лета, когда предложение первой волны урожая уменьшится, а производители начнут реализовывать продукцию второго севооборота.

Цены на огурцы в супермаркетах

По данным портала"Минфина", по состоянию на 8 мая в розничных сетях огурцы продаются ориентировочно по 82,98 грн/кг. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на этот овощ составляют:

"АТБ" – 59,89 грн/кг;

"Сильпо" – 59,90 грн/кг;

"Varus" – 59,90 грн/кг;

"Аучан" – 63,50 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине продолжает дешеветь клубника – активному созреванию ягоды способствует теплая и солнечная погода. На этом фоне спрос не успевает за предложением, что заставляет производителей пересматривать свои ценники – поэтому стоимость ягоды в супермаркетах уже начинается от 180 грн/кг, а на рынках еще меньше.

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