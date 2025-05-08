Европарламент продлил "торговый безвиз" для ключевого товара украинского экспорта: что это значит

Европейский парламент (ЕП) утвердил продление беспошлинного импорта стали из Украины до июня 2028 года. Срок такого "безвиза" истекал в июне-2025. Продление должно обеспечить критически важные доходы для экономики Украины, однако решение еще должен поддержать Совет ЕС.

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Как говорится в сообщении ЕП, за продление льготного режима проголосовали 354 евродепутата, против – 147, воздержались – 53 евродепутата. Текущая версия льготного режима действует максимум до 5 июня 2025 года, новая же вступит в силу сразу после окончательного одобрения и будет действовать до июня 2028 года.

Решение Европарламента предусматривает, что импортные пошлины и квоты будут полностью отменены для отдельных украинских товаров. В первую очередь – стали, которая является основной продукцией украинского экспорта в Европейский Союз (ЕС).

"Сталелитейная промышленность Украины является основой украинской экономики. Компании продолжают выполнять свои обязательства, несмотря на то, что многие рабочие покинули сталелитейные заводы, чтобы воевать на передовой, а сами предприятия подвергаются жестоким атакам со стороны России. Углубление торговых отношений между ЕС и Украиной – это не вопрос благотворительности, а взаимовыгодный обмен, который укрепляет обе стороны", – заявила докладчица в Европарламенте Карин Карлсбро.

Еврокомиссия также разрабатывает долгосрочное решение, которое обеспечит стабильность торговли между Украиной и ЕС в будущем, говорится в сообщении ЕП. Дело в том, что из-за давления европейских фермеров ЕС решил не продлевать действие беспошлинного режима торговли продовольствием с Украиной – временные автономные торговые меры, введенные на фоне полномасштабного вторжения России в 2022 году, утратят силу с 5 июня 2025-го.

Эти меры позволили украинскому экспорту пользоваться льготными условиями доступа к рынку ЕС – без пошлин, квот и лишних бюрократических ограничений, что стало важным фактором экономической устойчивости Украины в военное время. Впрочем, непродление т.н. торгового безвиза не означает, что стороны вернутся к "довоенным" условиям.

Так, Украина и Евросоюз продолжают переговоры о новой системе торговых льгот. Компромисс должен сохранить доступ украинской агропродукции к премиальному европейскому рынку и обеспечить предсказуемость для всех участников торговли.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году Европейский Союз импортировал из Украины товаров на 24,5 млрд евро, а экспортировал – на 42,8 млрд евро. Для Украины это привело к отрицательному сальдо торгового баланса в размере 18,3 млрд евро.

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