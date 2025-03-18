"Энергоатом" заподозрили в сокрытии доходов и уклонении от налогов на миллиарды: компания все отрицает

В украинских СМИ появились сообщения о том, что госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" могло не уплатить миллиарды гривен в государственный бюджет в виде налогов и дивидендов. Медиа предполагают, что компания скрыла свою реальную прибыль под предлогом "амортизации". В самом "Энергоатоме" это категорически отрицают, а такую информацию называют "манипулятивной, основанной на искаженных фактах и ​​некомпетентных выводах".

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О подозрении в "схематозе" сообщил Forbes Ukraine на основе собственного анализа финансовой отчетности компании. "Оператор украинских атомных электростанций "Энергоатом" впервые за время войны получил прибыль 1,3 млрд грн при выручке в 160 раз больше. Ложка дегтя – после июньского повышения тарифов для населения на 64% компания должна была отчитаться о большей прибыли", – говорится в материале.

Его авторы утверждают, что до повышения тарифов на свет "Энергоатом" терял на каждом киловатте, проданном населению, 22 копейки, а после – зарабатывает 1,18 грн". Также отмечается, что в 2024 году "Энергоатом" якобы:

увеличил выручку на треть, до 207 млрд грн, а расходы на субсидирование низких тарифов для населения (ПСО) выросли не столь существенно – на 9%, до 109 млрд грн;

в шесть раз снизил долг перед подрядчиками, до 2,6 млрд грн, но дебиторская задолженность выросла втрое, до 11,5 млрд грн;

показал "аномальный рост" амортизации, обычно списывающейся почти равными частями в течение длительного периода, – на 89%, до 23,3 млрд грн.

Как заявил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, искажение произошло из-за оценки активов компании. Он утверждает, что в конце 2023 года "Энергоатом" увеличил оценку своих активов более чем в два раза, до 285 млрд грн, и амортизация выросла соответственно.

В финотчетности амортизация уходит в расходы, указано в материале. "Эта амортизация начисляется только на бумаге. В реальности никаких денежных затрат за этим не стоит", – цитирует СМИ анонимного госслужащего.

Если бы "Энергоатом" не увеличил амортизацию, то его прибыль была бы больше на 11 млрд грн, подсчитал аналитик Dragon Capital Денис Саква. Из этих средств, по расчетам Паращия, можно было уплатить дополнительно 2 млрд грн налогов. Кроме того, госкомпании обязаны перечислять львиную долю прибыли в госбюджет в виде дивидендов.

После выхода материала "Энергоатом" обнародовал официальное опровержение. "Материал игнорирует специфику деятельности национального энергетического оператора во время войны. Рост прибыли в 2024 году – результат системной работы по повышению эффективности и уменьшению задолженности на энергорынке, а не "сокрытию" доходов или "оптимизации" налогов, как ошибочно сказано в материале", – говорится в заявлении компании.

В "Энергоатоме" указали, что значительная часть прибыли (более 153 млрд грн) была направлена на ориентирована на выполнение социальных обязательств (ПСО). Так, в 2024 году ГП "полностью компенсировало тарифы для населения и погасило долги по ПСО прошлых лет". "Расходы на ПСО являются ключевым фактором, влияющим на рентабельность и чистую прибыль", – объяснили в компании.

Также там заверили, что "Энергоатом" остается одним из крупнейших налогоплательщиков. В 2024 году, в частности, ГП уплатило почти 29 млрд грн в бюджеты. "Рост амортизационных отчислений связан с переоценкой активов в процессе корпоратизации в соответствии с законодательством и международными стандартами, а не с уклонением от налогов", – подчеркнули в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, ожидается, что на Хмельницкой атомной электростанции достроят еще два новых энергоблока. Это сделает ХАЭС крупнейшей атомной станцией в Европе.

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