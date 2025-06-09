"Энергоатом" во время блэкаутов "слил" электричество на сотни миллионов гривен: нардеп сообщил о схеме

Весной и летом 2024 года, когда в Украине повышали тарифы на свет и происходили масштабные отключения электроэнергии, АТ "Энергоатом", 100% акций которого принадлежат государству, могло провернуть схему с продажей "тока". Речь идет об электроэнергии на 300 млн грн.

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Об этом сообщил народный депутат от "Голоса", первый замглавы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. По его словам, тогда "Энергоатом" заключил договор с компанией, оформленной на харьковских дзюдоистов и продавал ей электроэнергию. Сама компания в итоге не заплатила за поставки на 300 млн грн, "Энергоатом" обратился в полицию, но дело "не пошло".

"Мы собрали доказательства, и здесь прям очень простой кейс для НАБУ. Заявление мы уже подали", – сообщил Железняк.

В своем видеорасследовании нардеп уточнил, что речь идет о частной компании "Світлогруп М", которую, по его словам, "на энергетическом рынке никто не знает". "А номинальное руководство компании связано не с энергетикой, а с Федерацией дзюдо Харьковской области. ... То есть, имеем два факта. "Энергоатом" заключает контракт на сотни миллионов с неизвестной компанией с очень сомнительным менеджментом и поставляет этой компании электроэнергию даже несмотря на то, что она накапливает долги. Факт второй. "Энергоатом" ничего не получает из денег, теряет примерно 300 мон грн. Должнику дают возможность получить еще около 40 млн из госбюджета за возмещение НДС. И на этом история заканчивается", – рассказал нардеп.

Как утверждает нардеп, этот кейс – только часть масштабной схемы, которая также "раскрывает роль почти неизвестного чиновника". "Начнем с попытки "Энергоатома" скрыть кейс. Уже в ноябре (2024 года. – Ред.), когда становится очевидным, что деньги за проданную электроэнергию так и не поступят, госкомпания сама подает заявление о преступлении. ... Но есть один нюанс. Это заявление "Энергоатом" почему-то подает не в НАБУ, а в обычное районное отделение полиции. Будто у них не 300 млн грн украли, а айфон у работника... Заявление госкомпания максимально скрывает. Мы с коллегами по временной следственной комиссии парламента дважды запрашивали эти документы официально, но компания отмолилась их предоставлять, ссылалась на какую-то тайну следствия. Мы спросили у полиции, что можно ли взять это заявление, и они сказали, что с их стороны такого запрета вообще нет", – рассказал Железняк.

Он также обратил внимание, что, согласно правилам продажи электроэнергии в Украине, частные компании должны производить оплату тока наперед и только после этого получать электроэнергию. Это же, как говорит Железняк, касается и контракта со "Світлогруп М".

"Согласно договору, "Энергоатом" мог в любой момент уменьшить или вообще приостановить продажу электроэнергии, как только покупатель перестал платить. Более того, в случае неуплаты "Энергоатом" имел полное право продать неоплаченную электроэнергию другому покупателю плюс взыскать 15% штрафа со "Світлогруп М" за неиспользованный им объем электроэнергии. Но почему-то руководство "Энергоатома" вообще ничего из этого не делало", – отметил нардеп.

Железняк сообщает, что договор с "Світлогруп М" со стороны "Энергоатом Трейдинг" подписывал на тот момент директор филиала Владимир Маткин. Нардеп называет Маткина "человеком Петра Котина", действующего главы "Энергоатома". Тот же самый Маткин подписывал и заявление о преступлении в районный отдел Нацполиции. На момент подписания контракта Маткин работал в "Энергоатоме" менее года. А в начале декабря 2024-го уже был уволен.

"Как раз когда "Світлогруп М" всю электроэнергию уже получил, а "Энергоатом" подал заявление о преступлении. И если вы думаете, что его уволили за потерю 300 млн грн, то, конечно, вы ошибаетесь. Маткин тихонько отправился на пенсию", – рассказал нардеп, также обратив внимание, что согласно декларации за 2024-й год Маткин получил в 1,5 раза больше дохода, чем годом ранее – 4,1 млн грн, или в среднем по 340 тыс. грн в месяц.

Впрочем, Железняк считает Маткина "исполнителем". По данным нардепа, фактически "Энергоатом Трейдинг" подчиняется Якобу Хартмуту – вице-президенту, и.о. члена правления "Энергоатома". "Именно он руководит всем финансовым блоком... Без его участия было бы невозможно ни дальше без оплаты отпускать электроэнергию, ни зарегистрировать потом налоговые накладные", – отметил Железняк.

Хартмут, по данным Железняка, якобы занимает "привилегированное место" в иерархии "Энергоатома". "Большинство наших источников связывают его появление с тем, как надзор за "Энергоатомом" осуществлял Сергей Шефир. Последний, кстати, уже потерял былое влияние, и контроль за "Энергоатомом" перешел к другому приближенному к Офису президента бизнесмену Тимуру Миндичу. По данным источников, именно с легкой руки Миндича Хартмут растет в иерархии "Энергоатома", – констатировал нардеп.

По его данным, связи с Миндичем прослеживаются и в других подозрительных кейсах. "Это действительно человек-клей, который раскрывает огромную сеть смотрящих госкомпаний, руководителей госпредприятий, советников, чиновников, частных компаний, которые сейчас имеют безграничное влияние практически на все главные экономические сферы страны. И поэтому такой мелкий кейс о том, как в "Энергоатоме" во время блэкаута украли 300 млн грн, важен не только с точки зрения того, что он задокументирован и здесь достаточно будет работы для правоохранителей, а потому что он кладет начало большому расследованию, как фактически выглядит сейчас крупнейшая бизнес-империя", – отметил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Железняк рассказал, что Министерство энергетики Украины могло тайно внести изменения в устав "Укрэнерго", чтобы получить возможность организовать назначение "нужного" человека на должность главы наблюдательного совета компании. Если схема сработает, ведомство во главе с Германом Галущенко нарушит собственные обещания, данные международным партнерам после увольнения Владимира Кудрицкого.

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