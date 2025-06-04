Министр Галущенко обманул кредиторов? Нардеп раскрыл схему вокруг "Укрэнерго"

Министерство энергетики Украины могло тайно внести изменения в статут "Укрэнерго", чтобы получить возможность организовать назначение "нужного" человека на должность главы наблюдательного совета компании. Если схема сработает, ведомство во главе с Германом Галущенко нарушит собственные обещания, данные международным партнерам после увольнения Владимира Кудрицкого.

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Об этом сообщил народный депутат от "Голоса", первый замглавы Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. По его словам, аналогичное решение приняли также и касательно "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГСТУ).

"Наши энергетические коррупционеры не сдаются, пошли в ОП, взяли "обязы" на себя что сейчас с новым Наблюдательным советом ("Укрэнерго". – Ред.) все "порешают", и он проголосует их кандидата... А там Наблюдательный взял да и послал за российским военным кораблем всех кандидатов Галущенко... Минэнерго ничего лучшего не придумал как внести тайно изменения в устав. Что назначение руководителей этих предприятий ("Укрэнерго" и ОГТСУ. – Ред.) наблюдательные советы принимают не простым большинством голосов", – рассказал нардеп.

Так, теперь для назначения руководителя "Укрэнерго" потребуется не 4 голоса, а 5. При этом всего в набсовете компании семь человек, независимых членов четыре. В ОГТСУ для назначения понадобится не трое, а четверо (всего пять членов, трое – независимые).

"Таким нехитрым способом министерство фактически предоставляет право вето в руки представителей государства и де-факто лишает независимых членов возможности принимать решения по менеджменту. Только есть проблема, такие изменения должны быть согласованы с кредиторами: ЕБРР, ЕИБ, МБРР, иначе они просто обратно деньги отберут. Да и с ЕС (Energy Community) тоже", – предупредил Железняк.

В своем видео-расследовании он также уточнил, что увольнение Кудрицкого, по его данным, инициировал сам Герман Галущенко совместно с экс-заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой. А увольнение реализовали якобы за счет давления на набсовет "Укрэнерго".

"Кудрицкого все считали адекватным человеком, международники его поддерживали... Против такой истории выступили наши международные партнеры. И они, так или иначе, сделали много заявлений: был твит G7, была позиция МВФ и других международных партнеров Европейского Союза, которые сказали, что... теперь вы должны назначить полностью независимый Наблюдательный совет и по честному, независимому конкурсу избрать нового руководителя "Укрэнерго", – отметил нардеп.

Он считает, что чесного конкурса тогда не хотели именно в Офисе президента, а обещания Галущенко партнерам там якобы не воспринимали серьезно. "Тем не менее, международники додавили в тот момент, и конкурс запустился. И сейчас мы находимся на этапе, когда есть три кандидата на "Укрэнерго", ни один из которых не связан сильно с Галущенко", – констатировал нардеп.

Ситуация, по его словам, стала тупиковой для Минэнерго, а потому там пошли на хитрость. "Придумали идею, как кинуть международников, наблюдательный совет, кредиторов и нас всех вместе – для того, чтобы назначить своего человека", – заявил Железняк.

Теперь для назначения главы компании к голосам независимых членов правления теперь должен присоединиться как минимум один голос от представителей государства. Это, по мнению Железняка, приводит к ситуации, когда "в "Укрэнерго" не может появиться никакой глава, если это не согласует Минэнерго".

По словам Железняка, кредиторы Украины уже узнали об этих изменениях из СМИ, так как с ними вопрос никто не согласовывал. Железняк уверен, что сложившаяся ситуация "подвешивает" не только будущее финансирование Украины, но и "те кредиты, которые есть".

"Буквально в ноябре, когда из-за этих всех бубнов и танцев с увольнением руководителя "Укрэнерго", у нас уже были проблемы с реструктуризацией определенных облигаций, "Укрэнерго" уже ушло в дефолт. Но в данном случае ситуация еще хуже, потому что в данном случае мы уже открыто нарушаем свои обязательства согласовать с кредиторами изменения в уставе", – резюмировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, значительные непогашенные долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников остаются одной из главных угроз для дальнейшего развития отрасли и привлекательности энергетического рынка Украины для инвесторов.

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