Элитный автопарк, имение и 40 участков земли: родственницы полковника Нацполиции оказались обладательницами миллионов

У родственников полковника департамента стратегических расследований Нацполиции Алексея Елхина обнаружили элитные автомобили и десятки объектов недвижимости. Ценная собственность оформлена на жену и мать правоохранителя. Даже учитывая то, что доходы его жены значительно превышают его собственные, эта собственность была им явно не по карману.

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Об этом говорится в расследовании hromadske. Отмечается, что в 2024 году 38-летний полковник полиции задекларировал примерно 600 тыс. грн зарплаты, то есть около 50 тыс. в месяц. Он работает главным оперуполномоченным, то есть отвечает за проведение оперативно-розыскных мероприятий подразделения

Согласно информации из деклараций правоохранителя, его жена Мария арендует Mercedes-Benz G класса 2023 года выпуска, рыночная стоимость аренды которого $6-15 тыс. Интересно, что директор компании "Трумекс Плюс", у которой Елхина арендует элитное авто – Татьяна Лиховид и она третий год работает уборщицей на заводе. Хотя по месту юридической регистрации компании о ней ничего не слышали.

Впрочем, Мария Елхина имеет и собственное авто – это Audi A6 2018 года. Ее рыночная цена – около $40 тыс. А вот ее свекровь Ирина Елхина имеет небольшой элитный автопарк, в который входят:

Audi A6 (2018 год) ориентировочной стоимостью $40 тыс;

ориентировочной стоимостью $40 тыс; LEXUS LX 600 (2022 год) – $125 тыс;

$125 тыс; INFINITY QX50 (2018 год) – $25 тыс.

Живут супруги Елхины в окрестностях Киева, где они имеют роскошный особняк площадью почти 455 квадратов с бассейном и меньшим домом на территории. Стоимость такого в 2021 году составляла 20,7 млн грн, или примерно $750 тыс. на то время. И хотя Елхины не являются его владельцами, они начали пользоваться им сразу после продажи, хотя в декларации за тот год это не указано. Официально Мария Елхина арендует его с июля 2022 года.

Интересно, что за месяц до того, как жена правоохранителя начала публиковать фото из дома, в мае 2021 имение выкупила фирма "Тененси Хаус" – это фактически единственный объект, которым она владела. Она была основана за 7 дней до того, а на недвижимость оформлена ипотека, которую выплатили за полгода. Директор и владелица "Тененси Хаус" – Елена Шевченко. Перед тем, как возглавить фирму с такими ценными активами, она состояла на учете киевского городского центра занятости.

Впрочем сейчас владелец имения изменился – теперь это фонд "Флеш Инвест". Несмотря на это, супруги Елхины продолжают проживать в доме.

С сентября 2016 года Мария Елхина имеет ФЛП по основному виду деятельности "рекламные агентства", который в 2020-2024 годах принес ей 29,6 млн грн (в частности она ежемесячно зарабатывала почти 1 млн грн в 2023 году, то есть больше, чем ее муж – за год). Также в декларациях указаны сбережения супругов на конец 2024 года – $330 тыс. наличными.

Впрочем найти хоть какие-то признаки того, что она действительно занимается рекламным бизнесом, журналисты не смогли. Вариант с рекламой в соцсетях также отпал – еще два месяца назад Мария Елхина не имела и 1,5 тыс. подписчиков в Instagram.

Зато в мае этого года она начала продавать курсы по налоговой грамотности. Всего за 4 тыс. грн женщина обещает раскрыть все нюансы налогообложения в Украине. Понятно, что ни одна из перечисленных деятельностей не объясняет наличие у женщины такого состояния.

Но несмотря на это в 2023 году она занялась земельным бизнесом – начала скупать землю сельскохозяйственного назначения и сдавать ее в аренду агрокомпаниям. Это принесло ей в 2024 году 200 тыс. грн.

Мать украинского полицейского также является действующим земельным магнатом. За последние годы у Ирины Елхиной появились 40 земельных участков общей площадью более 80 гектаров. А еще она также имеет ФЛП по основному виду деятельности "рекламные агентства". Бросается в глаза одинаковая дата регистрации обоих ФЛП – 14 сентября 2016 года.

На запросы и звонки Алексей Елхин и его родные или не ответили, или отказались объяснять происхождение своего состояния. А вот в Департаменте стратегических расследований Нацполиции заявили, что частная информация о состоянии супругов защищена коммерческой тайной, но указали, что средства на имущество принадлежали Марии Елхиной, которые она заработала от предпринимательской деятельности (то есть бухгалтерского учета и своего Instagram).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине взыскали в доход государства дорогостоящую машину и квартиру патрульного полицейского Харьковского районного управления ГУ Национальной полиции. Суд признал, что правоохранитель и его жена не имели средств для приобретения имущества стоимостью 7,8 млн.

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