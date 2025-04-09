Суд конфисковал у патрульного полицейского квартиру и люксовую машину: названа сумма

В Украине взыскали в доход государства дорогостоящий автомобиль и квартиру патрульного полицейского Харьковского районного управления ГУ Национальной полиции. Суд признал, что у правоохранителя и его жены не было средств для приобретения имущества стоимостью 7,8 млн.

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Как сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции, речь идет о люксовом авто Lexus LX 450 2018 года выпуска (была записана на жену) и более 4 млн грн, которые были использованы для приобретения квартиры площадью 127,5 кв. в Харькове. Правоохранитель не сумел подтвердить законность приобретения этих активов.

"Это дело доказывает, что инструмент гражданской конфискации работает эффективно и позволяет быстро, по сравнению с уголовным процессом, взыскать с должностного лица имущество и освободить его от должности, что способствует очищению власти от неблагополучных лиц", – констатировали в НАПК.

По данным журналиста Олега Новикова, речь идет об инспекторе сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №1 Главка Нацполиции в Харьковской области Игоря Заброду. Решение о взыскании его имущества все еще может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС.

Решение о взыскании принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на основании иска и материалов Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по предотвращению коррупции и Государственного бюро расследований. Интересно, решение по делу было вынесено 9 апреля, то есть только через 2 месяца с момента, когда иск направили в суд (4 февраля), отметили в САП.

Следует отметить, что это уже не первый подобный приговор в Украине. В феврале ВАКС конфисковал у начальника одного из отделов столичной полиции автомобиль Volkswagen Touareg 2016 г.в., а также квартиру в Киеве площадью 94,8 кв. м. Вероятно, речь шла о начальнике отдела контроля над оборотом оружия ГУ Национальной полиции Киева Юрием Нерухом.

OBOZ.UA также сообщал, что об аналогичном решении по имуществу должностного лица Министерства внутренних дел. Апелляционная палата ВАКС признала законным взыскание элитного автомобиля Škoda Kodiaq 2023 года выпуска стоимостью более 2 млн грн и 4,634 млн грн.

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