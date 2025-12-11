Экспорт оборонных комплектующих заблокирован, есть риски для производства боеприпасов: Федерация работодателей обратилась к Умерову

Федерация работодателей Украины (ФРУ) обратилась к секретарю Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову с просьбой срочно вмешаться в ситуацию, сложившуюся после решения Ставки Верховного Главнокомандующего о переходе к управляемому экспорту оружия. Фактически оно привело к остановке оформления всех экспортных разрешений в отношении товаров военного назначения, а это вызывает риски остановки их производства.

Об этом говорится в официальном обращении ФРУ, которое есть в распоряжении OBOZ.UA. Так, еще в начале октября 2025 года Ставка постановила, что все разрешения на экспорт товаров военного назначения должны выдаваться исключительно через Межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

А пока состав комиссии формируют, оформление экспортных разрешений полностью остановлено. Поэтому, ФРУ предупреждает о ряде критических последствий:

Предприятия НАТО перестали получать украинские комплектующие, в частности капсюли и пустые гильзы. Без них останавливается производство боеприпасов, которые возвращаются в Украину .

. Остановился вывоз неснаряженных корпусов мин и снарядов , которые по кооперационным схемам снаряжаются на безопасных территориях стран-партнеров, а готовые изделия возвращаются ВСУ .

, которые по кооперационным схемам снаряжаются на безопасных территориях стран-партнеров, а . Заблокирован "экспорт без вывоза " – когда украинские взрыватели или другие компоненты оплачиваются иностранным производителем, но физически не пересекают границу. Это все равно считается международной передачей и требует разрешения.

Почему проблему нужно срочно решить

По оценке ФРУ, даже быстрое формирование комиссии не снимет напряжение, поскольку огромный объем "нечувствительных" запросов (комплектующие, детали кооперации и т.д.) может полностью парализовать ее работу.

Работодатели предлагают Ставке принять одно из двух решений – оба предусматривают частичное возвращение функций выдачи разрешений Министерству экономики, Минобороны и Госэкспортконтролю.

1. Комиссия рассматривает только "политически чувствительные позиции":

беспилотники и компоненты для них;

ракеты;

готовые боеприпасы и вооружение;

экспорт за пределы стран НАТО.

Все остальные разрешения могут выдавать профильные органы, как и раньше.

2. Комиссия рассматривает все заявки, кроме:

экспорта без вывоза;

передач компонентов, возвращаемых в Украину в составе готовых боеприпасов;

экспорта/реэкспорта бракованных товаров для гарантийных обязательств;

экспорта услуг военного назначения, включая ремонт, производство, модификацию, перевозку и т.д.

ФРУ призывает срочно принять одно из решений, чтобы избежать срыва международных производственных цепочек и обеспечить стабильные поставки боеприпасов для ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, также Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины обратилась с открытым письмом к премьер-министру Юлии Свириденко. В обращении были затронуты критические вопросы функционирования предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса.

