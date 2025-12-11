Экспорт оборонных комплектующих заблокирован, есть риски для производства боеприпасов: Федерация работодателей обратилась к Умерову
Федерация работодателей Украины (ФРУ) обратилась к секретарю Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову с просьбой срочно вмешаться в ситуацию, сложившуюся после решения Ставки Верховного Главнокомандующего о переходе к управляемому экспорту оружия. Фактически оно привело к остановке оформления всех экспортных разрешений в отношении товаров военного назначения, а это вызывает риски остановки их производства.
Об этом говорится в официальном обращении ФРУ, которое есть в распоряжении OBOZ.UA. Так, еще в начале октября 2025 года Ставка постановила, что все разрешения на экспорт товаров военного назначения должны выдаваться исключительно через Межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.
А пока состав комиссии формируют, оформление экспортных разрешений полностью остановлено. Поэтому, ФРУ предупреждает о ряде критических последствий:
- Предприятия НАТО перестали получать украинские комплектующие, в частности капсюли и пустые гильзы. Без них останавливается производство боеприпасов, которые возвращаются в Украину.
- Остановился вывоз неснаряженных корпусов мин и снарядов, которые по кооперационным схемам снаряжаются на безопасных территориях стран-партнеров, а готовые изделия возвращаются ВСУ.
- Заблокирован "экспорт без вывоза " – когда украинские взрыватели или другие компоненты оплачиваются иностранным производителем, но физически не пересекают границу. Это все равно считается международной передачей и требует разрешения.
Почему проблему нужно срочно решить
По оценке ФРУ, даже быстрое формирование комиссии не снимет напряжение, поскольку огромный объем "нечувствительных" запросов (комплектующие, детали кооперации и т.д.) может полностью парализовать ее работу.
Работодатели предлагают Ставке принять одно из двух решений – оба предусматривают частичное возвращение функций выдачи разрешений Министерству экономики, Минобороны и Госэкспортконтролю.
1. Комиссия рассматривает только "политически чувствительные позиции":
- беспилотники и компоненты для них;
- ракеты;
- готовые боеприпасы и вооружение;
- экспорт за пределы стран НАТО.
Все остальные разрешения могут выдавать профильные органы, как и раньше.
2. Комиссия рассматривает все заявки, кроме:
- экспорта без вывоза;
- передач компонентов, возвращаемых в Украину в составе готовых боеприпасов;
- экспорта/реэкспорта бракованных товаров для гарантийных обязательств;
- экспорта услуг военного назначения, включая ремонт, производство, модификацию, перевозку и т.д.
ФРУ призывает срочно принять одно из решений, чтобы избежать срыва международных производственных цепочек и обеспечить стабильные поставки боеприпасов для ВСУ.
