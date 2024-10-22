Боятся конкуренции: польские металлурги требуют ограничить импорт стали из Украины

Растущий импорт украинской стали в Польшу вызывает значительные опасения среди польских металлургических компаний. Польские производители призывают правительство принять меры по защите внутреннего рынка, чтобы избежать еще большей конкуренции со стороны украинской металлопродукции.

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Об этом пишет Puls Biznesu. За первые семь месяцев 2024 года импорт готовой металлопродукции из Украины в Польшу вырос на 56%, достигнув 627 тысяч тонн. Такая динамика вызвала беспокойство среди польских компаний, особенно в условиях низкого спроса на сталь, что уже привело к убыткам на внутреннем рынке.

По данным Торгово-промышленной палаты стали Польши, рост импорта украинской продукции зафиксирован во всех основных товарных группах, включая сортовой и плоский прокат и полуфабрикаты. Наиболее впечатляющим был рост на 65% импорта сортового проката, производство которого является основным сегментом польской металлургии. Польские металлурги утверждают, что украинская сталь фактически захватила сегмент толстолистового проката и полуфабрикатов, что создает дополнительное давление на производителей.

В последние годы Украина постепенно увеличивала объемы экспорта стали в Польшу, что вызвало опасения польских производителей. Президент Торгово-промышленной палаты стали Польши, Мирослав Мотыка, отмечает, что усиление конкуренции со стороны украинских металлургов может значительно усложнить восстановление финансовой стабильности польских компаний, которые уже испытывают трудности из-за слабого спроса и убытков. Соответственно, увеличение импорта из Украины, особенно в военный период, еще больше усложняет положение польских производителей.

В ответ на ситуацию польские производители призывают правительство принять меры по защите внутреннего рынка от чрезмерной конкуренции с Украиной. Одной из предложенных инициатив является установление квот на импорт украинской металлопродукции в страны Европейского Союза. Президент металлургической компании Cognor Пшемыслав Штучковский отметил, что помогать Украине во время войны необходимо, однако это не должно вредить польскому рынку. Он призвал пересмотреть условия доступа украинских производителей к европейскому рынку, чтобы защитить местную металлургическую отрасль.

Ситуация обостряется также на фоне возникших перед польскими производителями стали проблем с декарбонизацией. Этот процесс требует значительных инвестиций в модернизацию производственных мощностей, что становится еще сложнее из-за низкой доходности сектора. В то же время украинские производители, получая поддержку для восстановления своих заводов после разрушений войны, могут в перспективе стать еще более сильными конкурентами на европейском рынке.

Польские сталелитейные компании надеются, что Украина будет направлять свою сталь преимущественно на внутренний рынок для восстановления, что позволит снизить давление на европейские рынки. Однако рост экспорта стали из Украины в Польшу продолжает расти, что вызывает тревогу среди местных производителей, которые опасаются, что не смогут конкурировать с украинской продукцией по цене и объемам.

Украина является крупнейшим поставщиком стали в Польшу из-за пределов Европейского Союза, уступая только Германии по общим объемам импорта. Польские производители считают, что дальнейшее увеличение конкуренции со стороны украинских предприятий может подорвать возобновление прибыльности и повлиять на стабильность сталелитейного сектора в Польше.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, польские власти запретили ввоз сотен тонн сельскохозяйственной продукции из Украины. Чаще в летний сезон запрещали ввозить замороженную малину.

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