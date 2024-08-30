Эконом, премиум или с собственным водителем: сколько стоит аренда авто в Украине

Аренда авто – услуга, подходящая во время путешествий для людей, не имеющих собственного автомобиля, а также во время бизнес-поездок. Такие услуги предоставляются во всех крупных населенных пунктах, а их стоимость зависит от города и класса машины.

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Арендованный автомобиль имеет свои преимущества: отсутствие необходимости оплачивать водительские сборы, техобслуживание и дополнительные страховки. Но в некоторых салонах нужно внести залог – его размер зависит от состояния авто и может составлять от нескольких сот до нескольких тысяч долларов.

Причем арендовать можно как автомобили с двигателями внутреннего сгорания, так и электрокары. Это не столько влияет на стоимость услуги, сколько сегмент выбранного автомобиля.

Киев

Столица имеет широкий выбор авто для аренды, а из-за большой конкуренции салоны аренды в этом городе часто предлагают разнообразные скидки и бонусы. Таким образом аренда на авто разного класса в Киеве будет стоить:

эконом-класс: 580-825 грн/сутки (Ford Fiesta, Renault Logan, Ford Focus или Skoda Fabia);

средний класс: 780-1570 грн/сутки (Ford Fiesta Sedan, Skoda Rapid, Hyundai Sonata, Mazda 3, Honda Civic, Toyota Corolla);

780-1570 грн/сутки (Ford Fiesta Sedan, Skoda Rapid, Hyundai Sonata, Mazda 3, Honda Civic, Toyota Corolla); кроссоверы и внедорожники: от $39 в сутки (Jeep Cherokee, Jeep Compass 4x4, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan).

Стоимость аренды авто с водителем рассчитывается в зависимости от продолжительности поездки: от 18 грн. за 1 км в эконом-классе до 50 грн за 1 км. в автомобилях высшего класса.

Харьков

Несмотря на то, что российские войска часто наносят ракетные удары по Харькову, услуга аренды авто в этом городе тоже довольно популярна. И учитывая это, цены на нее могут быть выше киевских:

эконом-класс: 740-820 грн/сутки (Peugeot 301, Chevrolet Spark/Ravon2, Skoda Fabia combi);

740-820 грн/сутки (Peugeot 301, Chevrolet Spark/Ravon2, Skoda Fabia combi); средний класс: 820-1030 грн/сутки (VW Polo Sedan, Ford Fiesta, Hyundai Accent, Kia Rio);

кроссоверы и универсалы: 1190-2050 грн/сутки.

1190-2050 грн/сутки. фургоны и микроавтобусы: 3075-3480 грн/сутки (VW Transporter T6, VW Caravelle, Mercedes Sprinter).

Аренда авто эконом-класса с водителем в Харькове будет стоить от 17 грн. за 1 км. За автомобиль высшего класса придется заплатить до 50 грн за км.

Одесса

В Одессе услуга аренды автомобилей наиболее востребованна летом, когда город и ближайшие населенные пункты наполняются отдыхающими. Поэтому в теплое время года цены на арендуемые авто в Одессе несколько выше, чем зимой.

эконом-класс: 945-1230 грн/сутки;

945-1230 грн/сутки; средний класс: 1434-2255 грн/сутки.

1434-2255 грн/сутки. бизнес-класс: от 2580 грн/сутки;

от 2580 грн/сутки; премиум-класс: от 5125 грн/сутки;

от 5125 грн/сутки; кроссоверы и внедорожники: 2665-3690 грн/сутки.

и 2665-3690 грн/сутки. авто с водителем: 20-61,5 грн/км.

Днепр

Учитывая высокий уровень бизнес-активности в Днепре, аренда автомобилей в этом городе довольно популярна. Кроме того, стоимость услуги в этом городе заметно более демократичной, чем в других украинских мегаполисах.

эконом-класс: от 615 грн/сутки (Renault Logan 1.5, или Chevrolet Spark);

от 615 грн/сутки (Renault Logan 1.5, или Chevrolet Spark); средний класс: 820–1520 грн/сутки (Ford Fiesta, Kia Soul, Honda Civic, Toyota Corolla Volkswagen Jetta New);

820–1520 грн/сутки (Ford Fiesta, Kia Soul, Honda Civic, Toyota Corolla Volkswagen Jetta New); внедорожники: от 1353 грн/сутки;

от 1353 грн/сутки; бизнес и премиум-классы: от 3075 грн/сутки.

Стоимость аренды автомобилей с водителем в Днепре зависит от класса машины. Для эконом-класса цены начинаются с 14 грн/км, а для автомобилей высшего класса – 50 грн/км.

Львов

Львов – город с самым дорогим арендованными авто. В то же время, местные компании предлагают авто на любой вкус, поэтому найти необходимое будет нетрудно.

эконом-класс: от 740 грн/сутки (Skoda Fabia combi, Chevrolet Spark, Ravon R2);

от 740 грн/сутки (Skoda Fabia combi, Chevrolet Spark, Ravon R2); средний класс: от 1475 грн/сутки (Nissan Altima, Ford Fusion 2020, Kia Optima, Honda Civic Coupe, Volkswagen Jetta SE);

от 1475 грн/сутки (Nissan Altima, Ford Fusion 2020, Kia Optima, Honda Civic Coupe, Volkswagen Jetta SE); кроссоверы: 1680-2255 грн/сутки (Ford Kuga, Mitsubishi Outlander Sport, Kia Sportage);

1680-2255 грн/сутки (Ford Kuga, Mitsubishi Outlander Sport, Kia Sportage); внедорожники : от 2665 грн/сутки (Hyundai Tucson, Nissan Murano, Volkswagen Tiguan SEL);

: от 2665 грн/сутки (Hyundai Tucson, Nissan Murano, Volkswagen Tiguan SEL); премиум-класс: от 3900 грн/сутки.

Аренда эконом-авто с водителем во Львове стоит от 19 грн/км. Стоимость драйвера с автомобилями высшего класса составляет 55 грн/км.

Как уже сообщал OBOZ.UA, для регистрации в Украине авто, которое было в эксплуатации за рубежом, необходимо пройти растаможку, получить сертификат соответствия, провести экспертное исследование в МВД и подать документы в сервисный центр. Также необходимо оплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование, размер которого зависит от стоимости автомобиля.

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