ДТЭК заключил меморандум с американской Baker Hughes для развития украинской газодобычи

Компания ДТЭК заключила меморандум с американской Baker Hughes для развития газодобывающей отрасли Украины.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Мы подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU) с компанией Baker Hughes в прошлом месяце на конференции CERAWeek для поддержки развития добычи газа в Украине. Это партнерство объединяет технологии и глобальный опыт Baker Hughes с операционной экспертизой ДТЭК Нефтегаз", – говорится в нем.

Отмечается, что целью сотрудничества является раскрытие большего потенциала газовой отрасли Украины.

"В то время, когда энергетическая система Украины остается под прицелом, инвестиции в отечественную добычу газа – это не только вопрос поставки. Это вопрос стабильности и развития более безопасного и надежного энергетического будущего", – отметили в ДТЭК.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова заключил стратегическое партнерство с американской Turbo Drill Industries (DBA "Scout") с целью внедрения передовой технологии бурения для повышения объемов добычи нефти и газа в Украине и усиления энергетической безопасности государства.