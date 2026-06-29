ДТЭК внедряет искусственный интеллект в ключевые бизнес-процессы при поддержке Modus X

Компания ДТЭК реализует программу AI-трансформации QUANTUM при поддержке IT-компании MODUS X, входящей в Группу ДТЭК.

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Об этом говорится в материале издания Forbes Ukraine.

"Энергохолдинг ДТЭК хочет научить более 90% своих сотрудников регулярно использовать ИИ на работе. В апреле холдинг запустил пятилетнюю программу ИИ-трансформации с целью превратить компании группы в "интеллектуальные бизнесы", где ИИ встроен в ключевые процессы", – говорится в нем.

Отмечается, что в настоящее время уровень регулярного использования ИИ на рабочих местах в ДТЭК составляет около 50%, и цель компании – увеличить этот показатель до 90%.

По словам генерального директора MODUS X Дмитрия Осики, конечная цель программы – превратить компании группы ДТЭК в интеллектуальные бизнесы.

Напомним, в прошлом году ИТ-компания ДТЭК MODUS X возглавила рейтинг ИТ-компаний украинского бизнеса от Forbes и объявила о запуске масштабной программы ИИ-трансформации.