ДТЭК вкладывает все имеющиеся средства в восстановление поврежденных ТЭС, – Сахарук

Компания ДТЭК вкладывает все доступные средства в восстановление поврежденных в результате российских обстрелов теплоэлектростанции (ТЭС).

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Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире Общественного.

Он рассказал, что в июле и августе продолжится ремонтная кампания по энергетике. В плановых ремонтах будут находиться энергоблоки АЭС, а после разрушений будут восстанавливаться тепловые и гидроэлектростанции.

"Мы потеряли 90% генерирующих мощностей ДТЭК Энерго. Вкладываем все имеющиеся у нас средства – 4 млрд грн, для того чтобы восстановиться. Но этого, к сожалению, недостаточно", – сказал Сахарук.

Он пояснил, что ситуация в энергосистеме продолжает быть крайне тяжелой.

Сахарук добавил, что в прифронтовых регионах ситуация с электроснабжением ухудшается из-за постоянных обстрелов, приводящих к разрушению электросетей.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС компании были обстреляны врагом более 180 раз.