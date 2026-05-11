ДТЭК Ахметова уплатил 14 млрд грн налогов в І квартале 2026 года

В первом квартале 2026 года компания ДТЭК Рината Ахметова уплатила 14 млрд грн налогов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Несмотря на обстрелы и разрушения, компании удалось в первом квартале 2026 года увеличить уплату налогов до 14 млрд, что на 10% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года. В центральный бюджет было уплачено почти 13 млрд грн, а в местные – более 1 млрд грн", – говорится в нем.

В ДТЭК отметили, что компания усиленно готовится к зиме и инвестирует в ремонты теплоэлектростанций и электросетей после вражеских атак, и активно строим новые объекты возобновляемой энергетики.

"В эти направления было инвестировано более 101 млрд грн с начала полномасштабного вторжения", – подчеркнули в компании.

Напомним, с начала полномасштабной войны ДТЭК Рината Ахметова вложил 2,4 млрд евро в устойчивость энергосистемы.