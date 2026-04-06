Дроны уничтожают нефтяные доходы РФ: сколько потерял Кремль за неделю

Украинские удары беспилотниками по нефтяной инфраструктуре РФ привели к потерям около 970 млн долларов только за одну неделю, в частности из-за повреждения ключевых экспортных терминалов в Балтийском море. Несмотря на высокие цены на нефть, Россия теряет значительные прибыли, поскольку атаки срывают экспорт и уничтожают ресурсы на сотни миллионов долларов.

Об этом пишет Financial Times. Атаки на ключевые нефтяные объекты РФ фактически лишают Кремль возможности в полной мере воспользоваться резким ростом цен на нефть, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке.

Несмотря на то, что нефть марки Brent превышает отметку 100 долларов за баррель, Россия не может конвертировать цены в максимальные прибыли. Причина – системные атаки украинских дронов на критически важные экспортные узлы. Речь идет прежде всего о портах Приморск и Усть-Луга в Балтийском море, которые обеспечивают более 40% морского экспорта российской нефти.

Именно эти объекты стали главной целью серии ударов. По оценке экспертов Киевской школы экономики, в частности Бориса Додонова, только пять атак обошлись российским экспортерам примерно в 970 миллионов долларов потерянной прибыли за одну неделю.

Отдельно сообщается, что в результате ударов в Приморске было уничтожено нефти на сумму около 200 миллионов долларов. Аналитики отмечают, что хотя отгрузки могут частично восстановиться уже через несколько дней, полноценное восстановление инфраструктуры займет значительно дольше, в частности:

ремонт резервуаров может занять месяцы;

восстановление технологических линий на терминале "Новатэк" – более месяца;

общая эффективность экспорта будет оставаться сниженной.

Даже временные атаки создают долговременный эффект и влияют на глобальные цепи поставок. Отдельное внимание аналитики уделяют тому, что атаки обнажили уязвимость российской системы противовоздушной обороны.

Несмотря на многоуровневую защиту, которая включает системы радиоэлектронной борьбы и мобильные группы из резервистов, она оказалась недостаточно эффективной против новых украинских дронов. Особенность этих беспилотников – автономная навигация без использования радиосигнала .

Отмечается, что это делает их практически неуязвимыми для традиционных систем глушения, которые активно используют российские компании, в частности Роснефть. Еще один показательный момент – перекладывание ответственности за защиту на частный бизнес.

По данным российских источников, предприятия вынуждены самостоятельно инвестировать миллионы долларов в защитную инфраструктуру, устанавливать вышки, натягивать сетки, покупать оборудование. Один из крупных бизнесменов РФ прямо заявил, что потратил более 1,5 млрд рублей на защиту своих объектов, не получив помощи от государства.

Атаки имеют последствия далеко за пределами России. Из-за перебоев в экспорте:

растет давление на мировые рынки энергоносителей;

дорожает нефтехимическая продукция;

усиливается нестабильность в регионах, зависимых от поставок.

Например, экспорт отдельных продуктов из Усть-Луги сократился примерно на 70% в конце марта. Некоторые страны даже начали призывать Украину уменьшить интенсивность атак, опасаясь еще большей разбалансировки рынка.

В то же время Владимир Зеленский дал понять, что Киев не прекратит удары, пока Россия продолжает войну. Серия атак украинских беспилотников стала не только военным, но и экономическим инструментом давления на Россию.

