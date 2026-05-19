Дробление на сотни "ФОПов" и миллионы не уплаченных налогов: в Украине разоблачили популярную сеть секонд-хендов

В Украине разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов в сфере торговли секонд-хендом. По данным следствия, деятельность крупной сети магазинов – вероятно, бренда "Эконом-класс" – оформляли через более 530 подконтрольных ФЛП (физлиц-предпринимателей, укр. "ФОП"), которые работали на упрощенной системе налогообложения. Потери государственного бюджета от схемы превышают 38,6 млн грн.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Официально название магазинов не раскрывается, однако предоставленные правоохранителями фото указывают на то, что речь может идти о популярно среди украинцев сети "Эконом-класс":

Следствие установило, что сеть фактически работала как единая компания с централизованным управлением, общей бухгалтерией и контролем финансово-хозяйственной деятельности. В то же время официально продажи проводили через сотни отдельных ФЛП, зарегистрированных в разных областях Украины.

По версии следствия, после превышения лимитов дохода предпринимателей не переводили на общую систему налогообложения, как того требует закон. Вместо этого их продолжали использовать для так называемого дробления бизнеса, что позволяло минимизировать налоговую нагрузку.

В рамках расследования детективы провели 23 обыска на территории Ровенской, Волынской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областей. Следственные действия проходили в магазинах, по месту жительства фигурантов и в помещениях, которые могли использовать для координации работы торговой сети.

Во время обысков изъяли документы и носители информации в целом о деятельности более 530 ФЛП за 2024-2026 годы. В БЭБ считают, что эти материалы могут подтвердить системное использование подконтрольных предпринимателей для минимизации налогов.

Аналитики БЭБ подсчитали, что только в 2023-2025 годах в схеме использовали не менее 23 ФЛП, через которых провели финансовые операции на более 231 млн грн. По предварительным оценкам, из-за неуплаты НДС бюджет мог потерять более 38,6 млн грн.

"Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УСР в Хмельницкой области ДВР Нацполиции Украины, процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора", – добавили в БЭБ.

