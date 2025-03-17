Дома в этом городе продают за 1 евро: что единственное должны выполнить покупатели

Власти итальянского городка Пенне, расположенного в центральном регионе Абруццо, объявили распродажу недвижимости. Стоимость домов в этом живописном городе составляет всего 1 евро, но чтобы ее получить, придется выложить немало за ремонт.

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Как сообщает CNN, ранее для участников выдвигали требование сделать в виде первоначального взноса для восстановления полуразрушенного жилья. Но теперь от них требуется лишь предоставить план реконструкции жилья.

Программа восстановления городского жилья была начата в 2022 году, и с тех пор в Пенне были проданы шесть домов, преимущественно итальянцам. А в последующие недели на продажу будут выставлены еще несколько объектов недвижимости.

"В городе потенциально более 40 пустых зданий, которые ищут новых владельцев, и все они расположены в историческом центре, который приходит в упадок с тех пор, как семьи начали эмигрировать десятилетия назад. Хотя наше общее население составляет примерно 1200 жителей, в нашем прекрасном старом районе, рискующем стать городом-призраком, осталось жить только 1000 человек", – жалуется мэр Пенне Гилберто Петруччи.

Исторический центр Пенне расположен в панорамном месте на двух холмах и состоит из лабиринта арочных каменных порталов и обильно украшенных монументальных фонтанов. Продаваемые дома преимущественно принадлежали семьям местных фермеров, которые покинули город в поисках лучшей судьбы, особенно после Второй мировой войны.

Единственным требованием для будущих покупателей является реконструкция приобретенных домов в течение трех лет. Реконструкция дома малого и среднего размера будет стоить в среднем 20 тыс. евро. При этом новые владельцы могут воспользоваться услугами команды архитекторов, дизайнеров, строителей и геодезистов – мэрия поможет с поиском экспертов и будет консультироваться на всех этапах ремонта.

А если же за один дом будут бороться несколько покупателей, он будет продан кандидату, который, скорее всего, предоставит лучший план реконструкции. Впрочем, в этом же городке продают и домов "под ключ" или нуждающихся в минимальных работах - их стоимость стартует от 40 тыс. евро.

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