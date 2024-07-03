Ввоз импортных товаров: работника Ривненской таможни разоблачили на системном взяточничестве. Фото

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему систематического получения неправомерной выгоды работником Государственной таможенной службы. Начальник одного из управлений Ривненской таможни за вознаграждение способствовал предпринимателям в беспрепятственном прохождении таможенного контроля при оформлении импорта.

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Эту схему он наладил в сговоре с другими должностными лицами ГТСУ. Об этом сообщили в НАБУ и САП.

"Он наладил получение взяток за "помощь" компаниям в беспрепятственном прохождении таможенного контроля при оформлении импортируемых товаров. В частности, используя служебное положение, он способствовал растаможиванию таких товаров на Ривненской таможне по заниженным тарифам", – говорится в сообщении.

Полученные указанным чиновником деньги затем распределялись между всеми участниками преступной схемы.

Начальнику одного из управлений Ривненской таможни, организовавшему ее, сообщили о подозрении. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Следствие по этому делу продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, бывшая инспектор таможенного поста "Рава-Русская" Львовской таможни признана виновной в служебном подлоге и получении неправомерной выгоды, осуществленных повторно. За это она получила 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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