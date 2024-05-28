Доллар по 42 грн и миллиардные потери: между Гонтаревой и НБУ разгорелся скандал. О чем спорят

Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева (2014-2018) выступила с резкой критикой нынешнего руководства Нацбанка – мол, из-за его политики сдерживания курса Украина недополучила 200 млрд грн. В НБУ официально ответили Гонтаревой, назвав ее обвинения непрофессиональными и надуманными, однако в банковской среде мнения на счет правоты сторон конфликта разделились.

Свои претензии к НБУ Гонтарева высказала в интервью NV, после чего НБУ вышел с официальным заявлением. OBOZ.UA собрал главные тезисы, о которых спорят Нацбанк и Гонтарева, а также реакцию банкиров на скандал.

"Доллар по 42 грн"

Гонтарева считает, что НБУ слишком долго не позволял гривне девальвировать. По ее мнению, "отпускать" курс следовало начинать уже после его повышения с 29,25 грн/долл. до 36,6 грн/долл.

По подсчетам экс-главы Нацбанка, гривня оказалась переоценена на 20% при том, что госбюджет на 2023 год рассчитывался, исходя из показателя 42 грн/долл. Поэтому Гонтарева считает, что курс уже давно должен быть на уровне 42 грн/долл., а НБУ все сдерживает обесценивание гривни, хотя инфляция уже существенно снизилась. Более слабая гривня, как говорит Гонтарева, делает конкурентоспособными экспортеров, но они не смогли заработать столько, сколько могли бы.

В НБУ категорически несогласны и уверяют: результаты работы по обеспечению ценовой и курсовой стабильности "очевидны". По состоянию на 28 мая, напомним, официальный курс доллара рассчитан на уровне исторического рекорда в 40,3 грн/долл.

"В сфере монетарной и валютно-курсовой политики действия НБУ основываются на последовательной реализации разработанной совместно со специалистами МВФ и привлеченными экспертами мирового уровня Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию", – заявили в Нацбанке.

"Бюджет недополучил 200 млрд грн"

"Девальвация началась, но вы опоздали, так же и со снижением процентной ставки. Опоздание – это реальные расходы для страны. Я думаю, что если мы рассчитаем все эти задержки, то неправильная политика НБУ привела к тому, что Министерство финансов и вся страна потеряла около 200 млрд грн", – сказала Гонтарева.

Действующее руководство НБУ придерживается противоположного мнения. В регуляторе уверены, что, наоборот, смоглиизбежать "многомиллиардных потерь". "Цифры возможных бюджетных потерь вследствие монетарной и валютной политики НБУ абсолютно надуманны. ... Если бы политика центробанка направлялась на генерирование прибыли для максимизации доходов бюджета, это повлекло бы многомиллиардные потери для экономики и населения", – говорится в заявлении НБУ.

В НБУ называют такие оценки непрофессиональными. "Оценка эффективности монетарной политики на основе "бухгалтерского" подхода анализа расходов на инструменты стерилизации ликвидности является распространенной практикой псевдоэкспертов и политиков, ищущих рычаги влияния на центробанковскую политику. Удивляет, что к такой риторике прибегает и бывшая глава НБУ", – отметили в регуляторе.

"Слишком большие резервы и богатые банки"

Еще одним объектом критики Гонтаревой стали действия НБУ, направленные, как она считает, на накопление "лишних" международных резервов, удержание слишком низкой инфляции и обеспечение сверхвысокой капитализации и доходов банков. По ее мнению, медленное снижение учетной ставки вылилось в сверхприбыли банковской системы, но не помогло бизнесу и экономике, а бюджет понес расходы из-за обслуживания гособлигаций (ОВГЗ).

"Главная задача НБУ – не аккумулировать валютные резервы. А предотвращать накопление дисбалансов в экономике – что и есть основа для макрофинансовой стабильности. Также нужно помочь бизнесу, которому очень сложно выжить во время войны. У нас резервы сейчас 43 млрд долл. ... Резервы центрального банка рассчитываются как три-четыре месяца критического импорта плюс добавьте поступление 15 миллиардов краткосрочных заимствований от наших главных финансовых партнеров. То есть, нам нужно 32-33 млрд, а не 43-46 млрд", – заявила Гонтарева.

В НБУ же считают, что такие показатели, наоборот, были необходимы на фоне нестабильности, вызванной войной. "Ряд советов по монетарной и валютной политике откровенно вредны, ведь их реализация с высокой вероятностью дестабилизировала бы ситуацию в монетарной сфере и привела бы к масштабному валютному кризису", – резюмировали в НБУ.

Среди примеров таких "вредных советов" в регуляторе назвали и быструю валютную либерализацию, и "отпускание" курса с середины 2022 года, и снижение учетной ставки с 25% до 10%. По мнению нынешний представителей Нацбанка, такая практика не учитывает условий войны, в которых живет Украина.

Что говорят банкиры и эксперты

Мнения специалистов о том, кто же все-таки прав, разделились. Например, член набсовета Укрэксимбанка Виктория Страхова встала на сторону нынешнего руководства НБУ. Она согласна с тезисами самого Нацбанка о том, что политика регулятора проводится в условиях постоянных консультаций с партнерами, в том числе, Международным валютным фондом (МВФ). А потому, по мнению Страховой, можно быть уверенными в том, что НБУ выбрал правильный подход.

"Я помню, как в свое время Валерия Алексеевна (Гонтарева. – Ред.) пыталась купить 200 долларов в попытке показать, что с валютным рынком все ок. Ей не продали. Поэтому сейчас поддерживаю НБУ. Если бы с их политикой что-то было не так – уже бы МВФ и Ко выдали бы волшебную "пилюлю", – заявила Страхова.

В то же время экономист Илья Несходовский уверен: Нацбанк в своем объяснении не смог предоставить достаточно аргументов. А успех монетарной политики НБУ, по мнению эксперта, объясняется тем, что Украина получает помощь от западных партнеров.

"Никакого конкретного ответа касательно потерь бюджета, касательно аномальной прибыльности коммерческих банков, касательно депозитных сертификатов, ставка по которым выше учетной ставки и в 5 раз (!) больше инфляции, касательно катастрофически низкого уровня кредитования экономики. Хорошо, что вы хоть признаете, что все ваши позитивные результаты основаны на непосредственной международной поддержке в десятки миллиардов долларов", – обратился Несходовский к НБУ.

Зато бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин, который и сам не раз критиковал действия Нацбанка, считает: не правы обе стороны. Он уверен, что нынешняя политика регулятора действительно непрофессиональна, но она, по мнению эксперта, стала следствием реформ, которые инициировала именно Гонтарева.

"Сегодняшнее руководство НБУ только пожирает плоды политики Гонтаревой. Совет НБУ неоднократно показывал проявляющиеся до сих пор недостатки и последствия этой политики. Кстати, именно монетарную политику проводят ученики Гонтаревой. Так что Валерия Алексеевна оставила своим "позадникам" то, что сейчас критикует", – заявил Данилишин.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины. Восстановление происходит медленнее, чем ожидалось ранее.

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