Долги на рынке электроэнергии отпугивают инвесторов — Прокоп

Долги на рынке электроэнергии остаются одним из главных факторов, сдерживающих приход инвесторов в украинскую энергетику. Об этом заявил руководитель энергетических программ "Украинского института будущего", доктор экономических наук Адриан Прокип.

"Когда компании, которая продает электроэнергию, надо ждать полтора года, чтобы получить за нее средства, например, на балансирующем рынке, это ответ о готовности инвесторов входить в наш рынок", — отметил эксперт.

По его словам, иностранные компании готовы заходить в украинский энергетический сектор только при наличии четких гарантий возврата средств и предсказуемых правил игры.

Прокип также отметил, что даже действующие участники рынка не всегда готовы к новым вложениям, ведь в условиях накопленных долгов бизнес в отрасли часто является неприбыльным.

"И далеко не все игроки готовы инвестировать, реинвестировать, потому что этот бизнес очень часто является неприбыльным. В таких условиях этих долгов и всего остального", — подытожил эксперт.

Ранее аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова заявила, что долговая проблема напрямую влияет на способность энергетических компаний восстанавливать инфраструктуру после российских ударов.