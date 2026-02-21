Долг на балансирующем рынке подрывает работу генерации — Федерация работодателей ТЭК

Кризис на балансирующем рынке электроэнергии уже напрямую бьет по генерирующим предприятиям и ставит под угрозу стабильность энергосистемы в условиях войны. Об этом заявила Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

По состоянию на начало 2026 года задолженность участников балансирующего рынка перед НЭК "Укрэнерго" приблизилась к 42 млрд грн. В то же время сам оператор системы передачи задолжал генерирующим компаниям более 22 млрд грн. Для предприятий отрасли это означает потерю оборотных средств, срыв инвестиционных программ и отложенные ремонты.

В Федерации отмечают, что балансирующий рынок, созданный как инструмент оперативной балансировки системы, из-за хронических неплатежей потерял рыночную логику. Системная неуплата со стороны "защищенных" потребителей, которых нельзя отключать, формирует дефицит средств в "Укрэнерго" и блокирует расчеты с генерацией.

Последствия ощутимы не только в финансах. Генерирующие компании вынуждены работать в условиях ограниченной ликвидности, оптимизировать расходы и откладывать восстановительные работы на фоне постоянных атак на энергетическую инфраструктуру.

"Дальнейшее игнорирование проблемы задолженности на балансирующем рынке создает угрозу не только финансовой устойчивости предприятий отрасли, но и надежности энергоснабжения и социальной стабильности", — отметил председатель Федерации работодателей ТЭК Украины Анатолий Татаринов.

В Федерации призывают к комплексным регуляторным решениям — от взаимозачетов долгов до пересмотра перечня защищенных потребителей — чтобы остановить накопление задолженности и восстановить платежную дисциплину на балансирующем рынке.

