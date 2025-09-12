Главный тренер сборной Украины по футболу – Сергей Ребров (в "прошлой жизни" многократный чемпион Украины, а также заодно Турции и России). И, пока благодарные болельщики [зря] ожидают, когда же его, наконец, уволят, ибо старый друг это старый друг, но есть же еще и футбол, поговорим о его зарплате.

Видео дня

Со ссылками на разные источники, заслуживающие доверия, пишут об 1,25 млн евро в год, включая спонсорскую часть, как собственно тренера сборной плюс ориентировочно 0,25 млн евро в год как вице-президента Украинской ассоциации футбола (где президент – тот самый друг), итого где-то 1,5 млн евро в год, что соответствует примерно 125 тысячам евро в месяц.

Это на "достаточно европейском" уровне, и даже, если сравнивать с прочей Европой, не так уж и много. Тем более – эта сумма включает вклад беттингового (связанного со спортивными ставками) спонсора, на которого приходится, как говорят, 93 тысячи евро в месяц, то есть львиная часть. (Так из ставок спортивных произрастают ставки должностные – оклады, такая вот полуэкономическая игра слов.)

А вот рекордсменка мира по прыжкам в высоту, Олимпийская чемпионка и неоднократная чемпионка мира, Европы и Украины Ярослава Магучих за свой, безусловно, не самый лучший сезон ("только" серебро Бриллиантовой лиги) получила за год 57 тысяч долларов.

Так что ЗА ГОД Национальная легенда Украины (это ее только что полученное официальное звание!) заработала столько же, сколько в своем пока что привальном сезоне уважаемый Сергей Ребров имеет в среднем ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ. Даже меньше, ведь доллар дешевле евро.

Хотя, к примеру, за переход в сборную Катара ей недавно предложили (по словам ее тренера) "сколько пожелает".

Многократная же чемпионка мира и Европы по гребле (на каноэ) Людмила Лузан за свое золото, к примеру, на чемпионате мира 2021 года получила 4670 долларов. Не имея за всю свою жизнь ни одного подобного или хотя бы близкого достижения такого уровня (ни как спортсмен, ни как тренер), Сергей Ребров, тем не менее, зарабатывает такое чемпионское (МИРОВОЕ чемпионское!) вознаграждение с учетом курса – где-то за один день.

Вины Реброва здесь, конечно, нет. Дают – берет. Так сложился рынок. Есть виды спорта, так сказать, "рыночные", а есть "все остальные". Кому не нравится – тех ждет Катар да и не только он. Там отчего-то рынок иной – отдельный, хотя и, понятно, не для всех.

Однако же настоящий сюр – это не Ребров. Сюр – "ниже". Где рынок не международный, а, так сказать, чисто олигархический. РЫНОК ПОНТОВ. Идущий – даже во время войны!!! – от тех, у кого свой "Катар" персональный.

Официальная месячная зарплата в "неграндовых" футбольных клубах Украинской Премьер-лиги в этом году (из открытых источников, причем только вменяемых) в долларах:

Полесье – 10 тысяч, хотя у некоторых и [весьма значительно] больше;

ЛНЗ – 10-15 тысяч;

Заря – 5-15 тысяч;

Колос – 7-8 тысяч;

Кривбасс – 5-7 тысяч.

(По ком данные очень разнятся – тех не привожу).

Даже меньшая из этих месячных сумм (5 тысяч долларов) – больше золотой награды по гребле на чемпионате мира и больше среднемесячного дохода Национальной легенды Украины вместе с ее "бриллиантовым серебром".