Директора Львовского госцирка обвинили в махинациях с билетами: сотрудники обратились в министерство

Руководство Львовского государственного цирка обвинили в схеме с продажей билетов через прокладки. Директор якобы использовал фирмы-прокладки для реализации билетов. Кроме того, нарушения обнаружили и про проведении аудита в цирке. Сотрудники цирка обратились с жалобами в министерство, а также в профильный комитет Рады.

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Об этом заявили на странице "Львовский государственный цирк" в Facebook. Так, по их словам, директор цирка Роман Эдреник изменил программный комплекс вместе со своими сообщниками. Билеты якобы продавали через сторонние организации.

"Это позволило занижать количество реализуемых билетов на представления. Это создало искусственный дефицит билетов и привело к повышению их спроса и цены и открыло возможность для теневой продажи билетов, с тех же фирм "прокладок". Полученные наличные средства от продажи теневых билетов, регулярно передавались директору Здренику Р.И., после проведения спектаклей. Суммы наличных составили примерно 300-400 тысяч гривен еженедельно", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе аудита Львовского государственного цирка выявлены нарушения, которые касаются заключения договоров и расходования средств. В частности, директор якобы осуществлял выплаты артистам, а затем получал от них "откаты" в наличной форме. В результате, расходы на оплату услуг артистов были завышены на миллионы гривен.

Аудиторские расчеты показали, что артистам и их ассистентам фактически выплачивалось вознаграждение, что в два-три раза превышало стоимость, установленную государственными нормативами. По таким договорам общая сумма оплаты составила 2,9 миллиона гривен больше, чем при применении установленных правил.

Также, во время аудита выявлены нарушения в закупках услуг электроснабжения и теплоснабжения на сумму более 3 миллионов гривен. Всего в нарушение законодательства израсходовано более 10 млн. гривен, в т.ч. бюджетных средств

Прокуратурой Львова было начато уголовное производство по факту выявленных злоупотреблений. "Как стало известно после публичной критики Президента Украины 20.07.2023 Александр Ткаченко подал заявление об отставке с должности Министра культуры и информационной политики. Считаем, что новый министр должен уделить достаточно внимания для прекращения коррупции и хищений во Львовском цирке", – говорится в заявлении.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ранее в Германии заявили: чтобы стать членом Европейского Союза, Украине нужно покончить с "30 годами кумовства и коррупции". При этом там признали, что наше государство уже достигло большого прогресса в реформах.

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