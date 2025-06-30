Дети могут докупить стаж родителям для выхода на пенсию: инструкция

В 2025 году выйти на пенсию в 60 лет можно при наличии минимум 32 лет страхового стажа. Если стажа не хватает – его можно докупить лично через налоговую или онлайн через портал Пенсионного фонда. Эта услуга доступна всем, кто желает увеличить будущую пенсию.

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Об этом напомнили специалисты "Юридического советчика для ВПЛ". Возможность купить дополнительные годы стажа имеют граждане:

трудоустроенные за рубежом , однако хотят получать пенсию в Украине;

, однако хотят получать пенсию в Украине; предпенсионного возраста , которым не хватает стажа для получения пенсии;

, которым не хватает стажа для получения пенсии; с низким уровнем официального дохода , которые хотят увеличить размер пенсии в будущем.

, которые хотят увеличить размер пенсии в будущем. делать взносы можно как за себя, так и за другого человека, если он не является пенсионером.

Заключить договор и платить взносы можно как за себя, так и за другого человека, если он еще не является пенсионером. Приобрести можно только тот стаж, который приходится на период с 2004 года и только за время, когда лицо не было застрахованным:

не работало официально;

не был зарегистрирован как ФЛП.

Если человек имел статус застрахованного лица, но не платил ЕСВ (например, во время декрета или обучения) – купить стаж за эти периоды невозможно. Заключить договор можно двумя способами, а именно:

лично: обратитесь в отделение налоговой или Пенсионного фонда;

обратитесь в отделение налоговой или Пенсионного фонда; онлайн: через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как заключить договор онлайн

авторизуйтесь в личном кабинете (через КЭП, Дія.Підпис или GOV.ID);

войдите в раздел "Коммуникация с ПФУ", а затем "Договор на добровольное участие";

заполните данные лица, за которое будут осуществлены взносы;

укажите, кто будет платить – вы лично или другое лицо;

подпишите договор электронной подписью и отправьте его;

проведите оплату через Portmone или другой платежный сервис.

Сколько это стоит

В 2025 году минимальная зарплата составляет 8 000 грн, а минимальный взнос – 22 % от этой суммы, то есть 1 760 грн в месяц. Сумма взноса зависит от продолжительности периода:

1 месяц – 3 520 грн (оплата удвоена, поскольку это добровольное участие);

(оплата удвоена, поскольку это добровольное участие); оплату нужно осуществить одной суммой в течение 10 дней с момента подписания договора;

с момента подписания договора; если договор заключается на год и более – разрешено ежемесячную уплату по 1 760 грн.

После зачисления средств на счет ПФУ взнос автоматически фиксируется в системе. Проверить зачисление можно в личном кабинете на портале ПФУ. Там будет отображаться весь стаж, включая добровольно приобретенный.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы в 2025-м могут получить надбавку к пенсиям в случае достижения определенного возраста. Размер этих доплат составляет 300, 456 и 570 грн.

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