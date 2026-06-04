Зарплаты мужчин и женщин в Украине отличаются на 9 тыс. грн: где зафиксировали наибольший разрыв

В первом квартале 2026 года средняя зарплата мужчин в Украине составила 33 798 грн, а женщин – 24 791 грн, что создало разрыв в 9 007 грн или около 27%. Наибольшую разницу в оплате труда зафиксировали в сферах искусства, спорта и развлечений (47,1%), финансовой деятельности (38,7%) и информации и телекоммуникаций (37,8%).

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Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. По официальной статистике, среднемесячная заработная плата штатных работников в Украине в первом квартале 2026 года составила 28 885 гривен. При этом показатели существенно отличались в зависимости от пола работников:

мужчины в среднем получали 33 798 грн;

женщины – 24 791 грн.

Таким образом разница между средней зарплатой мужчин и женщин составила 9 007 гривен в месяц. Согласно данным статистики, соотношение средней заработной платы женщин к зарплате мужчин составило лишь 73%. Другими словами, в среднем женщины зарабатывали примерно на 27% меньше, чем мужчины.

Показатель гендерного разрыва в оплате труда остается одним из важных индикаторов состояния рынка труда, ведь демонстрирует разницу в доходах даже в условиях общего роста зарплат в экономике. Наибольший разрыв между средними зарплатами мужчин и женщин зафиксирован в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха.

Здесь мужчины в среднем зарабатывали на 47,1% больше, чем женщины. В тройку отраслей с наибольшим разрывом также вошли:

финансовая и страховая деятельность;

Разрыв – 38,7%. Несмотря на высокий уровень зарплат в банковском и страховом секторе, разница между доходами мужчин и женщин остается одной из самых больших в Украине.

информация и телекоммуникации.

Разрыв – 37,8%. В эту категорию входят ІТ-компании, телекоммуникационные операторы, медиа и другие технологические предприятия. Именно здесь также наблюдается значительная разница в оплате труда в зависимости от пола.

Однако, гендерный разрыв не всегда означает одинаковую работу за разную зарплату. На статистику влияют сразу несколько факторов. Несмотря на постепенный рост зарплат в Украине, данные за первый квартал 2026 года свидетельствуют, что проблема неравенства в оплате труда остается актуальной.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине массово растут зарплаты – за год выплаты в некоторых областных центрах увеличились на 18-20%. Теперь зарплаты в Ивано-Франковске и Ужгороде уже почти догнали киевские, но в целом лидером остается Львов.

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