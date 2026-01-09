Десятки поездов "Укрзализныци" отстают от графика: какие рейсы опаздывают сильнее всего

Россия пытается разрушить критическую инфраструктуру Украины, но несмотря на массированный вражеский обстрел, произошедший в ночь на 9 января, железная дорога продолжает движение. Впрочем, десятки поездов дальнего следования и пригородных рейсов опаздывают.

Видео дня

Об этом сообщили в"Укрзализныце". Причину задержек объяснили обледенением контактной сети.

Какие поезда задерживаются сильнее всего

С полным перечнем поездов, прибытие которых задерживаются, можно ознакомиться на сайте"Укрзализныци". Самые сильные задержки ожидают такие рейсы:

№79/80 Львов-Днепр-Главный (+7:36);

Львов-Днепр-Главный (+7:36); №133/134 Киев-Пас.-Каменец-Подольский (+7:10);

Киев-Пас.-Каменец-Подольский (+7:10); №61/62 Днепр-Главный-Ивано-Франковск (+6:53);

Днепр-Главный-Ивано-Франковск (+6:53); №109/110 Ивано-Франковск-Херсон (+6:26);

Ивано-Франковск-Херсон (+6:26); №5/6 Запорожье-1-Ясиня (+6:09);

Запорожье-1-Ясиня (+6:09); №115/116 Запорожье-1-Черновцы (+6:09);

Запорожье-1-Черновцы (+6:09); №39/40 Солотвино-1-Запорожье-1 (+5:52);

Солотвино-1-Запорожье-1 (+5:52); №31/32 Запорожье-1-Пшемысль Главный (+5:45);

Запорожье-1-Пшемысль Главный (+5:45); №41/42 Днепр-Главный-Трускавец (+5:45);

Днепр-Главный-Трускавец (+5:45); №63/64 Пшемысль Главный-Харьков-Пас. (+5:41).

Кроме того, отправление поезда №766 Одесса – Киев состоится с задержкой ориентировочно на 2,5 часа. Причина – задержка оборотного поезда из столицы.

"Прямо сейчас оперативники Укрзализныци разрабатывают решение для того, чтобы как можно больше оборотных поездов отправились по своему расписанию", – заверили железнодорожники.

Ситуация на железной дороге

О последствиях экстремальных погодных условий для движения поездов в "Укрзализныце" сообщали еще накануне. В частности, в Киевской области из-за падения опоры внешней линии 110 кВ на контактную сеть один из железнодорожных участков временно обесточили, что привело к задержке целого ряда поездов.

А в интернет-пабликах путешественники рассказывали, что сильные задержки были на рейсах, которые соединяют Киев с Европой. В частности, это касается поездов Перемышль – Киев и Будапешт – Киев. Последний остановился посреди поля на несколько часов, свет там исчез вместе с отоплением.

Следует отметить, что кроме российских обстрелов, на железнодорожное движение влияли и снегопады, которые накрыли западные области Украины 8 января. Вследствие этого на дорогах Львовщины и Тернопольщины образовались километровые пробки, а движение на трассе Львов – Тернополь фактически остановилось. Жители Киевской области наблюдали зимний ледяной дождь, в то же время Одесскую область, где температура выше, накрыли обычные дожди.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году объемы пассажирских перевозок по железной дороге выросли. Всего за год услугами "Укрзализныци" воспользовались 28 млн пассажиров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!