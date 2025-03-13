Дешевых квартир больше не будет: украинцам рассказали, чего ждать от рынка недвижимости после войны

Рынок недвижимости Украины постепенно восстанавливается, но его будущее зависит от военной и экономической ситуации. Ожидается подорожание жилья в 2025 году, а после войны цены на недвижимость продолжат расти, особенно в наиболее пострадавших городах.

Видео дня

Об этом сообщает агентство недвижимости "Маяк". После значительного падения в 2022 году, украинский рынок недвижимости начал постепенно восстанавливаться.

Возобновление началось во второй половине 2023 года и продолжается сейчас. Динамика рынка в 2025 году будет во многом зависеть от военной ситуации и общего состояния экономики страны. Среди основных факторов, влияющих на рынок:

платежеспособность населения: девальвация гривны и экономические трудности усложняют возможность приобретения недвижимости для многих украинцев;

девальвация гривны и экономические трудности усложняют возможность приобретения недвижимости для многих украинцев; удорожание строительных материалов и дефицит рабочей силы: это приводит к увеличению стоимости жилья и тормозит реализацию новых строительных проектов;

это приводит к увеличению стоимости жилья и тормозит реализацию новых строительных проектов; Спрос на жилье: количество выгодных предложений уменьшается, а спрос на аренду и покупку постепенно растет;

количество выгодных предложений уменьшается, а спрос на аренду и покупку постепенно растет; Государственные программы: запуск программ єОселя і єВідновлення поддерживает рынок и стимулирует покупку жилья.

По оценкам экспертов, в 2025 году недвижимость может подорожать, особенно в городах, где наблюдалось наибольшее падение цен в начале войны. Это касается таких городов как Днепр, Николаев, Харьков.

Эксперты прогнозируют, что после войны существенных ценовых скачков на недвижимость не будет, однако тенденция к росту стоимости сохранится. На формирование цен будут влиять:

возобновление строительства и инфраструктуры;

спрос среди украинцев, возвращающихся из-за границы;

удорожание строительных материалов и услуг.

В регионах, подвергшихся наибольшим разрушениям, восстановление рынка может продолжаться дольше. В то же время в западных и центральных областях жилье продолжит дорожать благодаря стабильному спросу.

Если у вас есть возможность купить жилье в относительно безопасном регионе, эксперты рекомендуют не откладывать покупку. Сейчас рынок еще не добился пиковых цен, а после войны их рост может ускориться. Относительно продаж квартир, то эксперты советуют оценить ситуацию на рынке: в случае срочной необходимости продать недвижимость можно, однако выгоднее это будет сделать после стабилизации ситуации в стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, каждый обстрел снижает стоимость 1-комнатной квартиры в Украине в среднем на 2 000 грн., а квадратный метр – на 36-47 грн. В то же время, цены на жилье в отдаленных от боевых действий регионах растут из-за увеличения спроса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!