Дешевую ипотеку для всех украинцев расширили: какое жилье теперь можно взять в кредит

Украинцы теперь могут купить по льготной ипотеке не только квартиры, но и частные дома, таунхаусы и дуплексы. При этом жилью должно быть не более 3 лет. Площадь будет рассчитываться на 62,5 кв. м для одного человека и дополнительные 21 кв. м на каждого члена семьи.

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Также расширили возможности для ветеранов войны, участников боевых действий, людей с инвалидностью из-за войны и членов их семей. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram 30 января.

Они смогут купить квартиру в Киеве и областных центрах, если многоквартирному дому не более 10 лет. Раньше было ограничение до 3-х лет. Если решили покупать в других населённых пунктах – без ограничений по возрасту дома.

Глава министерства отметил, что для военнослужащих ВСУ по контракту и силовиков, педагогов, медиков и ученых ставка составляет 3% годовых. Для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ и всех других украинцев без собственного жилья – 7%. Минимальный начальный взнос – 20%, а срок кредита – 20 лет.

"Подавайте на программу через Дію, это удобно. Несколько кликов – и ваши данные автоматически подтягиваются из реестров. Затем отправляете заявку в один или несколько банков. Дія известит вас о решении. семей. С начала действия программы кредиты на приобретение жилья взяли уже 6 916 украинских семей", – добавил министр.

естьОбитель: как получить жилье

Участники программы могут подать заявку через Действие. После чего необходимо получить и выбрать предложение от банков, а затем пройти проверку данных и документов в выбранном банке. Далее необходимо выбрать жилье и предоставить банку необходимые для получения кредита документы, а в финале заключить договоры с банком и договор купли-продажи.

"Недвижимость оформляется в вашу собственность. Кредитные средства перечисляются банком на счет продавца недвижимости", - рассказали в Одессе.

Выплачивать кредит можно одним из двух способов. В частности:

одинаковыми суммами ежемесячно – прежде всего погашая проценты, а затем выплачивать тело кредита;

"по классике", когда сумма ежемесячного платежа постепенно уменьшается – месячный платеж состоит из платежа тела кредита, не изменяющегося на протяжении всего времени, и процентов ежегодно уменьшаются на остаток задолженности.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Киеве подешевели новые квартиры. За год (с января 2023-го по январь 2024-го) цены снизились почти на 5 000 грн – со средних 47 750 грн/кв. м до 43000 грн/кв. м.

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