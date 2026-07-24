Дешевого меда в Украине не будет: что происходит на пасеках в этом сезоне

Нынешний медовый сезон грозит стать настоящим испытанием для украинского пчеловодства. Для украинцев это означает, что цены на мед будут продолжать расти, а его ассортимент может сократиться.

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Об этом заявил в СМИ исполнительный директор пасечного хозяйства Ярослав Билык. По его словам, ситуация в медосборной отрасли Украины уже несколько лет складывается не лучшим образом из-за целого комплекса негативных факторов:

засушливое лето 2024 и 2025 годов;

разрушительные поздние заморозки весной 2025 года уничтожили цветение ранних медоносов;

морозная и снежная зима 2026 года нанесла серьезный удар по пасекам;

поздние заморозки весной уничтожили значительную часть цветов, из-за чего пчелы лишились источника цветочной пыльцы — основного белка, который невозможно полноценно заменить искусственными аналогами.

"Низкий урожай негативно повлиял на финансовые возможности пчеловодов — многие начали экономить на обработке от клеща вароа. Это усугубило влияние высокой зараженности клещом, вызванной погодными условиями, на силу пчелиных семей", — отмечает Ярослав Билык.

Кроме того, из-за слабого медосбора многие пчеловоды допустили ошибку и отобрали из ульев больше меда, чем следовало, из-за чего у многих семей кормовые запасы иссякли еще в начале февраля.

Высокие цены не гарантируют прибыли

Из-за этого комплекса факторов цены на мед поползли вверх, однако даже рост стоимости готовой продукции не перекрывает риски для пчеловодов. Как отмечает Билык, аналогичная ситуация с сокращением сбора наблюдается и в Европе.

Параллельно с медом в Украине существенно подорожали пчелиные пакеты, сами пчелиные семьи, инвентарь и необходимые материалы. Поэтому попытки расширить хозяйство в условиях высоких цен сейчас сопряжены с огромными рисками, а будущее нового сезона-2026 полностью зависит от того, будет ли весна стабильной и без повторных заморозков.

Также OBOZ.UA сообщал, что урожай картофеля в этом году тоже вряд ли порадует потребителей низкими ценами. Производители уже столкнулись с погодными аномалиями, вспышками болезней и существенным подорожанием ресурсов, что делает невозможным наличие дешевого овоща.

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