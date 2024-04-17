Дешевле дальше некуда: в Кабмине рассказали, что будет с ценами на овощи

В следующем году не прогнозируется дефицит овощей, однако существенного снижения цен ожидать не стоит. Однако основные ингредиенты для борща, такие как морковь, лук, капуста и свекла снизятся в цене практически до уровня их себестоимости перед ожидаемым новым урожаем.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в телеэфире марафона. "Предварительно ожидается неплохой урожай, и потому такого дефицита, вызванного полномасштабным вторжением, уже в этом и в следующем году не ожидается", – спрогнозировал он.

Высоцкий отметил, что в прошлом году фермеры активно расширили посевные площади под овощи в центральных и западных областях. Это привело к снижению цен в 2-3 раза по сравнению с предыдущим годом.

По его словам, в этот период также проходит посев овощей, и фермеры продолжают выращивать продукты в других регионах. Высоцкий подчеркнул, что капуста, морковь, свекла и лук уже почти достигли себестоимости с минимальным заработком, поэтому значительного снижения цен не следует ожидать.

"Пока цены имеют стабильный базис, и возможные изменения могут составлять 10-15%, но нет оснований ожидать значительных колебаний в ценах ни в сторону роста, ни в сторону снижения по сравнению с текущим состоянием", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские фермеры начали постепенно повышать цены на белокочанную капусту. Пока прошлогодняя капуста поступает в продажу по 8-13 грн/кг, что в среднем на 40% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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