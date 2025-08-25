Дельцы выращивали зерно в зоне ЧАЭС: в Украине разоблачили схему на 7 млн грн

В Украине разоблачили организованную преступную группировку, которая незаконно использовала более 3000 гектаров радиационно опасных земель Чернобыльской зоны для выращивания зерновых культур без дозиметрического контроля. Схема работала через фиктивные договоры аренды, а государству нанесен ущерб на 6,6 млн грн.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Следствие установило, что еще в 2021 году поселковый голова одной из громад Житомирской области незаконно передал в пользование фермерским хозяйствам более 3000 гектаров радиационно опасных земель.

Эти участки официально отнесены к зоне безусловного (обязательного) отселения, где любая хозяйственная деятельность запрещена из-за высокого уровня радиационного загрязнения. Чтобы придать вид легальности своим действиям, чиновник заключал предварительные договоры аренды с одновременным подписанием актов приема-передачи земель.

Фактически это позволяло скрыть реальный характер незаконной деятельности и избегать проверок. На опасных землях выращивали пшеницу, подсолнечник, кукурузу, гречиху, сахарную свеклу и рапс.

Произведенную продукцию сбывали по всей Украине без проверок на содержание радионуклидов. Это представляет серьезную угрозу для здоровья населения, ведь потребление зараженных продуктов может иметь долговременные негативные последствия. Сейчас о подозрении сообщено:

поселковому голове громады Житомирщины;

землеустроителю поселкового совета;

трем директорам фермерских хозяйств;

бывшему депутату поселкового совета.

Им инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины. В частности:

злоупотребление служебным положением;

самовольное занятие земельных участков;

завладение государственным имуществом;

легализация незаконно полученных доходов;

нарушение требований радиационной безопасности.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и ареста их имущества для дальнейшего возмещения убытков. Правоохранители также проверяют факты незаконной передачи подобных земель в 2022 году, которые уже были задокументированы во время досудебного расследования.

