Дело о захвате порта "Бориваж": юристов "Династии" заподозрили в содействии схеме Боголюбова

Адвокаты ТОВ "Юридическая фирма "Династия" могут быть замешаны в деле о незаконном завладении портом "Бориваж" в Одесской области. Скандал вокруг "захвата" порта с вероятными убытками для ПриватБанка в 5 млрд грн неофициально связывали с бизнесменом Геннадием Боголюбовым. Возможно, юристы могли действовать именно в его интересах.

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Так, юристы фигурируют в уголовном производстве № 42023000000001625 от 02.10.2023. Оно касается незаконного распространения информации работниками ряда судов разных инстанций Днепропетровской области и адвокатов.

Порт "Бориваж" принадлежит ООО "Агротерминал Логистик". Терминал был передан в залог ПриватБанку под миллиардные кредиты. В медиа-пространстве Боголюбова обвиняли в использовании юридических и финансовых схем для завладения портом, грозящих госбанку убытками на сумму более 5 млрд грн.

С реализации этой схемы и могут быть связаны юристы "Династии". В частности, предположительно, адвокаты могли способствовать смене руководства ООО "Бориваж" и ООО "Агротерминал Логистик" в государственном реестре без надлежащих полномочий.

Такие схемы обычно проворачивают через "черных нотариусов", и этот случай вряд ли стал исключением. Экс-министр юстиции Украины Денис Малюська еще до своей отставки успел подписать указ об удовлетворении жалобы относительно нотариуса, совершившей регистрационные действия в отношении ООО "Бориваж" и ООО "Агротерминал Логистик".

Как свидетельствует постановление Хозяйственного суда г. Киев от 06.09.2024 о принятии заявления об открытии производства по делу о банкротстве (№ 910/10955/2), адвокаты подавали заявления о банкротстве владеющей портом компании на основе якобы неуплаченной задолженности за юридические услуги. Речь в документе шла о сумме в 300 тыс. грн.

"Адвокатское объединение "Офис персонального обслуживания Адвокатской фирмы "Династия" обратилось в суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве ООО "Агротерминал Логистик"... в связи с имеющейся и непогашенной задолженностью", – говорится в документе.

Документы также могут свидетельствовать также о том, что юрфирма имеет возможность использовать судебные манипуляции, меняя место регистрации компаний для выбора "удобной" подсудности. В частности, место регистрации позволяет инициировать судебные процессы о банкротстве порта в хозяйственном суде Днепропетровской области.

Также ранее в делу о банкротстве порта сменился судья. Это наталкивает на дополнительные подозрения, т.к. в целом обнародованные в медиа факты могут свидетельствовать о масштабной и спланированной операции, проводимой с целью усложнить попытки ПриватБанка вернуть многомиллиардную задолженность. Проверить эти факты могла бы Служба безопасности Украины (СБУ), от которой ждет реакции общественность.