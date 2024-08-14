Боголюбов оставит в дураках 'Приват'? Банк может потерять залог на миллиарды гривен

ПриватБанк может потерять залог по долгам компании бывшего владельца Геннадия Боголюбова. Речь идет о терминале "Бориваж", который благодаря договору ипотеки пытаются переоформить на связанную с бизнесменами компанию. В результате вместо того, чтобы терминал, который стоит миллиарды гривен, компенсировал "Привату" невыплаченные кредиты, он может вернуться старым владельцам.

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Что интересно, этот терминал благодаря схемам уже не впервые "спасают" из-под залога. При этом сам ПриватБанк, который может лишиться миллиардов, фактически бездействовал. О том, как из-за новой-старой схемы в государственного банка могут отнять имущества на миллиарды, читайте в материале OBOZ.UA.

Как "Приват" оставляют без терминала

Самых проблемных должников ПриватБанк получил от бывших владельцев Коломойского и Боголюбова. Среди них – ООО "Бориваж", которое контролирует зерновой терминал в порту "Южный". Компании принадлежал терминал "Бориваж" до 27 сентября 2016-го, а затем его переоформили на "Агротерминал Логистик" (основатель этой компании – ООО "Бориваж").

"Бориваж" признан связанной с бывшими владельцами банка компанией. Кроме того, об этом свидетельствуют и выдержки в отношении бенефициаров оффшорок, на которые оформлена ООО. Еще до национализации "Бориваж" получил кредит в "Привате" на 3,5 млрд грн, поручителем был ООО "Агротерминал". Кредит не вернули. Сейчас в суде признан общий долг перед ПриватБанком в размере около 5 млрд грн (подробнее об этом читайте дальше).

Приват имеет все возможности для того, чтобы через суд добиться ареста порта, его передачи в управление АРМА, продажи в счет погашения задолженности. Однако банк рискует не успеть это сделать.

Еще в 2023 году Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл дело о банкротстве ООО "Бориваж". Для этого предварительно компания сменила место регистрации из Одессы на Днепр, чтобы, как отметил представитель банка Олег Серга, "избрать удобный суд".

"Это является обычной практикой для недобросовестных заемщиков при подготовке к собственному банкротству и почти стопроцентным ее признаком. Очевидно, таким образом должниками избирается суд, в котором им удобнее или комфортнее судиться с кредиторами", – отметил он.

По общей процедуре банк ожидал признания ООО "Бориваж" банкротом 19 августа 2024-го. Непосредственно перед признанием ООО "Бориваж" банкротом произошел новый поворот по всей этой истории. Учредители ООО "Бориваж", годами ничего не делавшие для погашения задолженности перед банком, 30.07.2024 г. сменили руководителей ООО "Бориваж" и ООО "Агротерминал Логистик", и 02.08.2024 г. зерновой терминал был передан в ипотеку. Компания-ипотекодержатель – ООО "Терминал Бориваж" с уставным капиталом 10 000 грн. Как удалось выяснить OBOZ.UA, главная бухгалтер ООО "Терминал Бориваж" – Романюк Екатерина Викторовна. Она же до 5 марта 2022-го была главной бухгалтершей ООО "Бориваж" Боголюбова и Коломойского, говорится в данных YouControl. Итак, фактически терминал переоформили из одной компании бывших владельцев "Привата" на новых.

Речь идет о долгах ООО "Агротерминал Логистик" в размере 155,5 млн грн со сроком возврата в 2025 году (финансовая помощь от другой компании). Согласно условиям ипотеки, стоимость порта установлена в размере 150 млн грн, что в 30 раз меньше задолженности перед банком и явно в десятки раз ниже рыночной стоимости.

Удивительным образом 13 августа 2024 г. условия договора ипотеки были изменены и был установлен новый срок возврата финансовой помощи – 14 августа 2024-го. Единственная цель – как можно быстрее переоформить порт на "Терминал Бориваж".

ПриватБанк, в свою очередь, обратился в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском о наложении ареста на порт, однако в суде его заявление передается от судьи к судье и не рассматривается (номер дела 904/3576/24).

Схема следующая: теперь ПриватБанк остался в ситуации, где ему нужно действовать быстро и искать покупателя на долю в уставном капитале ООО "Агротерминал Логистик", пока у него есть терминал стоимостью 5,5 млрд, которые перекрывают долги перед банком. Как только порт перейдет в собственность другой фирмы в рамках договора ипотеки, банк останется с 99,9% ничего не стоящих корпоративных прав.

Среди учредителей ООО "Бориваж", которая, собственно, набрала кредитов, – три офшора: АМЕРТАНА ХОЛДИНГЗ ЛТД (АMERTANA HOLDINGS LTD), ОКТАЛЕНCА ХОЛДИНГЗ ЛТД (OKTALENSA HOLDINGS LTD) и ЕНСТРЕВИО ИНВЕСТ – совокупно они владеют 70% акций.

"Бориваж" и его долги: почему терминал должен принадлежать "Привату"

Это не первая схема из "Бориваж". Терминал до 2019-го был в залоге НБУ, но, как заявлял сам регулятор, его незаконно переоформили и таким образом "спасли" из-под первого залога.

"Компания, связанная с бывшими владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым "Агротерминал Логистик" вернула в свою собственность терминал "Бориваж", находящийся в Одесской области", – сообщала ЭП со ссылкой на удаленную страницу НБУ.

В конце концов из судебных решений по делу № 904/1926/23, которые в 2023 году слушал Хозяйственный суд Днепропетровской области, известно, что согласно договору ипотеки, 99,9% корпоративных прав компании "Агротерминал логистик" – владелицы терминала – перешли в залог ПриватБанка. Так что владельцем терминала должен стать именно государственный банк. Из этого же решения нам становится известно, что суд признал денежные требования ПриватБанка к ООО "Бориваж" совокупно в размере около 5 млрд грн.

Для контекста: в сентябре 2022-го Центральный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ПриватБанка и оставил по-прежнему постановление Хозсуда Днепропетровской области от 30.06.2022 (по делу №904/1532/22), которым госбанку было отказано в заявлении ООО "Бориваж" о взыскании 3,43 млрд грн задолженности по кредитному договору №DNHSLON06941 от 13.12.2016 путем обращения взыскания на предмет залога – надлежащую ООО "Бориваж" (как заемщику и залогодателю) долю в уставном фонде ООО "Агротерминал Логи 99,999955%. В своем заявлении об обеспечении иска ПриватБанк в частности просил суд:

– запретить ООО "Бориваж" совершать действия по отчуждению любым способом (купли-продажи, дарения, мены и др.) корпоративных прав – доли в уставном капитале ООО "Агротерминал Логистик" в размере 99,999955%, принадлежащей ООО "Бориваж";

– запретить ООО "Бориваж" как участнику ООО "Агротерминал Логистик" совершать какие-либо действия по изменению состава участников ООО "Агротерминал Логистик" и соотношение их долей между собой;

– запретить ООО "Бориваж" выходить из ООО "Агротерминал Логистик", а также предоставлять разрешение другим участникам ООО выходить из него.

Суд не увидел угрозы или желания представителей компаний-должников в совершении перечисленных действий. Именно так они и пытаются поступить. Согласно выпискам, за всеми оффшорами стоят бывшие владельцы. Учитывая факт местонахождения одного из них, остается одна заинтересованная сторона, которая в состоянии провернуть подобное, – Боголюбов. Несмотря на то, что сам он сбежал из страны с поддельным паспортом и, очевидно, не желает рассчитаться с государством по кредиту. В результате государственный банк может снова потерять несколько миллиардов гривен.