Дефицита продуктов в супермаркетах не будет, но цены могут измениться: к чему нужно готовиться украинцам

В Украине с июля 2026 года удары РФ вывели из строя или уничтожили около 500 тыс. кв. м складской инфраструктуры. Дефицита продуктов не будет, однако сети супермаркетов будут закладывать повышенные расходы на логистику и хранение в конечную цену товаров для покупателей.

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Об этом в программе "Утро дома" рассказала эксперт по финансам Елена Шепель. В результате российских атак на распределительные центры с полок магазинов могут исчезать отдельные товары. Однако, как подчеркивает эксперт, это явление носит временный характер.

"Украина – большая страна. Многие товары мы экспортируем за границу, потому что производим всегда много, а внутреннего спроса не хватает. Поэтому, даже если в какой-то момент какие-то товары исчезают с полок – это просто вопрос времени, когда они вернутся", – отмечает она.

Она напомнила, что после первой "волны" исчезновения некоторых товаров с полок магазинов они возвращались уже через 4–5 дней. К тому же многие украинцы покупают продукты не только в супермаркетах, но и у фермеров на рынках и ярмарках. Кроме того, многим продукты передают родственники, которые живут за городом и имеют собственные огороды.

"Поэтому Украина и украинцы точно останутся с продуктами", – подчеркнула эксперт.

В то же время, по её словам, вражеские атаки могут сказаться на кошельках. Сети супермаркетов будут закладывать повышенные расходы на логистику и хранение в конечную цену товаров для покупателей.

"Сейчас бизнесу нужно реорганизовать все процессы. Складировать всё на одном складе делает бизнес более уязвимым, поэтому теперь нужно иметь несколько складов. А это влечёт за собой перестройку системы маршрутов, реорганизацию логистики и управление новыми складами", – объясняет гостья программы "Утро дома".

По прогнозам аналитиков, из-за дополнительных расходов товары могут подорожать на 30–50 % в течение полугода.

"Товары могут подорожать, а затем, со временем, когда те же сети начнут производить больше товаров, а спрос при этом не вырастет, стоимость может снизиться. То есть украинцам нужно готовиться к тому, что и наличие продуктов, и их стоимость могут быть нестабильными. То вырастут, то снизятся. То вырастут, то снизятся", – подытожила Елена Шепель.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 августа Россия продолжила наносить прицельные удары по экономике Украины, умышленно уничтожая украинский бизнес. В частности, были атакованы склады украинских издательств, сортировочные центры "Новой почты", "Эпицентра", а также завод "Хортица".

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