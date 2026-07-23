Дефицит кадров станет еще критичнее: в Украине определили профессии, на которые будут охотиться работодатели

Украина входит в период усиления и без того острого дефицита работников. Уже в ближайшие годы работодатели будут искать сотни тысяч строителей, инженеров, медиков, технологов, сварщиков, электриков, операторов оборудования и других технических специалистов. Именно такие профессии государство определило приоритетными, ведь к 2036 году экономике понадобится примерно на 1,7 млн больше занятых, чем в 2025 году.

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Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак ("Слуга народа"). Так он прокомментировал новую систему прогнозирования потребностей рынка труда.

Он пояснил, что новая модель не означает, что государство будет определять, кем именно должны работать украинцы или запрещать поступать на определенные специальности. По его словам, речь идет о стратегическом планировании. Впервые государственный заказ в учебных заведениях планируют формировать с учетом долгосрочного прогноза потребностей экономики, а не только заявок самих университетов.

При этом оценка будущего спроса станет одним из ключевых ориентиров, но не единственным критерием при определении количества бюджетных мест. Так государство рассчитывает постепенно адаптировать систему образования к нуждам послевоенной экономики, восстановления страны и интеграции в Европейский Союз.

Украине понадобится почти на 2 млн больше работников

По результатам экономического моделирования, количество занятых в экономике должно вырасти с 12,9 млн человек в 2025 году до 14,6 млн в 2036 году. То есть экономике потребуется примерно на 1,7 млн работников больше, чем сейчас.

Однако еще масштабнее прогноз относительно потребности в новых кадрах. Из-за экономического роста, восстановления страны, выхода людей на пенсию, миграции и других демографических факторов в 2032-2036 годах Украине необходимо будет привлечь около 2,62 млн новых работников.

При этом покрыть этот спрос только выпускниками университетов и профтехов не получится. По словам Бабака, для этого также понадобится возвращение части экономически неактивного населения к работе и возвращение части украинцев из-за рубежа.

Каких специалистов будет не хватать больше всего

Наибольший спрос прогнозируется на квалифицированных работников производственных профессий. В частности, наибольшая потребность ожидается в:

квалифицированных рабочих с инструментом – около 516 тыс. человек ;

; специалистах разных направлений – 427 тыс. ;

; работниках сферы торговли и услуг – 333 тыс. ;

; рабочих металлургических и машиностроительных профессий – 282 тыс. ;

; технических служащих – 266 тыс.

Отдельно прогнозируется существенный рост спроса на инженеров, технологов, операторов современного оборудования, специалистов по контролю качества, архитекторов, проектировщиков, менеджеров инфраструктурных проектов, а также медицинских работников, специалистов по реабилитации, психологической помощи и социальной поддержке.

Одним из главных драйверов рынка труда станет послевоенное восстановление Украины. Поэтому, по прогнозу, количество занятых в строительстве может вырасти более чем вдвое – с примерно 520 тыс. работников в 2025 году до 1,24 млн в 2036 году. Это связывают с восстановлением жилья, транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры.

Также почти на 400 тыс. человек возрастет потребность в работниках перерабатывающей промышленности. В то же время значительно увеличится спрос на профессиональные, научные и технические специальности – от инженерных услуг и проектирования до научных исследований и консалтинга.

В то же время в ІТ-сфере резкого увеличения количества работников не прогнозируют. Нардеп объясняет это высокой производительностью отрасли и тем, что цифровые компетентности все больше становятся необходимыми практически во всех профессиях.

Как сообщал OBOZ.UA, уже сейчас в Украине не могут закрыть более 100 тысяч вакансий. Искать работников все сложнее из-за несоответствия навыков кандидатов потребностям бизнеса.

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