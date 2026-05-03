Украинцам все сложнее найти работу: кто остается востребованным на рынке труда

В Украине сформировался структурный дисбаланс на рынке труда – работодатели не могут найти нужных специалистов, тогда как многие украинцы не могут трудоустроиться из-за несоответствия навыков. Дефицит кадров больше не гарантирует работу, а ключом к трудоустройству становится переквалификация и способность быстро адаптироваться к новым требованиям.

Об этом говорится в исследовании "Барометр рынка труда" компании GRC.ua, пишет медиа. По результатам, около 30% работодателей открыто признают, что они не могут найти работников с нужными навыками.

И это уже не только о рабочих специальностях, ведь дефицит охватывает офисных работников, менеджеров и даже руководящие позиции. Еще год назад ситуация выглядела значительно стабильнее, но сейчас разрыв стремительно растет.

Бизнесу нужны специалисты нового типа, а рынок труда не успевает их подготовить. С другой стороны, сами украинцы видят совсем другую картину. Каждый четвертый заявляет, что вакансий в его сфере стало меньше. Особенно это ощутимо в таких отраслях:

гостинично-ресторанный бизнес;

нефтегазовая сфера;

HR;

государственный сектор;

промышленность

сфера услуг

Даже ИТ, который долгое время оставался символом стабильности и высоких зарплат, уже не гарантирует быстрого трудоустройства. Поиск работы затягивается, а конкуренция между кандидатами стремительно растет.

Главная причина – не количество вакансий или кандидатов, а несоответствие между ними. Экономика меняется быстрее, чем люди успевают адаптировать свои навыки.

Эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко объясняет, что на рынок влияет сразу несколько факторов – война, мобилизация, миграция и демографические изменения. Значительная часть трудоспособного населения или выехала за границу, или сменила профессию, или потеряла возможность работать.

В то же время работодатели нуждаются в новых компетенциях, которых часто нет у кандидатов. Именно это и создает тот самый "разрыв спроса и предложения". Свою роль играет и старение населения, и структурные изменения экономики. В некоторых отраслях рабочих мест становится меньше, тогда как в других наоборот растет спрос, но уже на другие навыки.

В этих условиях смена профессии перестает быть исключением, она становится нормой. Более половины украинцев уже задумываются о переквалификации, а каждый десятый фактически учится новой специальности. Рынок труда входит в фазу массового рескилинга, где:

стабильная профессия больше не гарантирует стабильной работы;

ключевой становится способность быстро обучаться;

карьерные пути становятся непредсказуемыми.

Работодатели также вынуждены искать новые подходы. Среди них:

более активное привлечение людей старшего возраста;

трудоустройство ветеранов и людей с инвалидностью;

открытие новых возможностей для женщин в традиционно "мужских" профессиях.

В частности, все больше женщин работают водителями общественного транспорта, погрузчиков или даже дальнобойщицами. Хотя пока это не стало массовым явлением, тенденция очевидна.

Отдельного внимания заслуживает ситуация в ИТ. Отрасль, которая долгое время считалась "тихой гаванью", сегодня также переживает трансформацию. Спрос остается, но требования значительно выросли. Компании ищут узкопрофильных специалистов с опытом, тогда как начинающим найти работу становится все сложнее.

