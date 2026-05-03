Украинцам все сложнее найти работу: кто остается востребованным на рынке труда
В Украине сформировался структурный дисбаланс на рынке труда – работодатели не могут найти нужных специалистов, тогда как многие украинцы не могут трудоустроиться из-за несоответствия навыков. Дефицит кадров больше не гарантирует работу, а ключом к трудоустройству становится переквалификация и способность быстро адаптироваться к новым требованиям.
Об этом говорится в исследовании "Барометр рынка труда" компании GRC.ua, пишет медиа. По результатам, около 30% работодателей открыто признают, что они не могут найти работников с нужными навыками.
И это уже не только о рабочих специальностях, ведь дефицит охватывает офисных работников, менеджеров и даже руководящие позиции. Еще год назад ситуация выглядела значительно стабильнее, но сейчас разрыв стремительно растет.
Бизнесу нужны специалисты нового типа, а рынок труда не успевает их подготовить. С другой стороны, сами украинцы видят совсем другую картину. Каждый четвертый заявляет, что вакансий в его сфере стало меньше. Особенно это ощутимо в таких отраслях:
- гостинично-ресторанный бизнес;
- нефтегазовая сфера;
- HR;
- государственный сектор;
- промышленность
- сфера услуг
Даже ИТ, который долгое время оставался символом стабильности и высоких зарплат, уже не гарантирует быстрого трудоустройства. Поиск работы затягивается, а конкуренция между кандидатами стремительно растет.
Главная причина – не количество вакансий или кандидатов, а несоответствие между ними. Экономика меняется быстрее, чем люди успевают адаптировать свои навыки.
Эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко объясняет, что на рынок влияет сразу несколько факторов – война, мобилизация, миграция и демографические изменения. Значительная часть трудоспособного населения или выехала за границу, или сменила профессию, или потеряла возможность работать.
В то же время работодатели нуждаются в новых компетенциях, которых часто нет у кандидатов. Именно это и создает тот самый "разрыв спроса и предложения". Свою роль играет и старение населения, и структурные изменения экономики. В некоторых отраслях рабочих мест становится меньше, тогда как в других наоборот растет спрос, но уже на другие навыки.
В этих условиях смена профессии перестает быть исключением, она становится нормой. Более половины украинцев уже задумываются о переквалификации, а каждый десятый фактически учится новой специальности. Рынок труда входит в фазу массового рескилинга, где:
- стабильная профессия больше не гарантирует стабильной работы;
- ключевой становится способность быстро обучаться;
- карьерные пути становятся непредсказуемыми.
Работодатели также вынуждены искать новые подходы. Среди них:
- более активное привлечение людей старшего возраста;
- трудоустройство ветеранов и людей с инвалидностью;
- открытие новых возможностей для женщин в традиционно "мужских" профессиях.
В частности, все больше женщин работают водителями общественного транспорта, погрузчиков или даже дальнобойщицами. Хотя пока это не стало массовым явлением, тенденция очевидна.
Отдельного внимания заслуживает ситуация в ИТ. Отрасль, которая долгое время считалась "тихой гаванью", сегодня также переживает трансформацию. Спрос остается, но требования значительно выросли. Компании ищут узкопрофильных специалистов с опытом, тогда как начинающим найти работу становится все сложнее.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, средняя зарплата в Украине выросла на 7,2% и составила 30 356 гривен, а самые высокие доходы традиционно зафиксированы в Киеве и сфере информации и телекоммуникаций. В то же время самые низкие зарплаты остаются в образовании, а задолженность по выплатам по состоянию на 1 апреля достигла 3,6 миллиарда гривен.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!