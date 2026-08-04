Даже двойные зарплаты не спасут: кого остро не хватает украинскому рынку труда

В Украине уже сложилась ситуация, когда число соискателей работы растет, но предприятия не могут найти сварщиков, строителей, инженеров, водителей и других квалифицированных специалистов. Эксперты предупреждают, что даже двукратное повышение зарплат не устранит кадровый дефицит, если страна не начнет активно готовить новых специалистов и создавать условия для возвращения украинцев из-за рубежа.

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Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Если сравнивать июнь 2025 года с июнем 2026-го, количество опубликованных резюме увеличилось почти на 28%, тогда как количество вакансий выросло лишь примерно на 4%.

На первый взгляд это может свидетельствовать об улучшении ситуации с занятостью. Однако работодатели отмечают, что найти нужных работников стало не легче. Причина заключается в том, что большинство кандидатов не обладают теми навыками, которые сегодня больше всего нужны предприятиям.

Кого больше всего не хватает

Наиболее острый кадровый дефицит наблюдается среди представителей рабочих и технических профессий. Компании активно ищут:

сварщиков;

слесарей;

сантехников;

строителей;

инженеров;

технологов;

водителей;

логистов.

Именно эти специалисты необходимы как промышленности, так и строительной отрасли, транспортной сфере и предприятиям критической инфраструктуры.

Украина столкнулась со структурной безработицей

Воскобойник объясняет, что страна фактически находится в состоянии структурной безработицы. Речь идет о ситуации, когда безработные есть, но их профессии не соответствуют потребностям экономики. Работодатели нуждаются в людях, работающих руками, тогда как среди соискателей значительно больше представителей других специальностей.

Из-за этого одновременно растет и количество людей, ищущих работу, и дефицит необходимых кадров. Эксперты называют сразу несколько причин кадрового голода.

Прежде всего, на протяжении многих лет профессионально-техническое образование теряло популярность. Молодежь все чаще выбирала университеты и офисные профессии, тогда как рабочие специальности оставались без достаточного количества студентов. Дополнительно ситуацию усугубили последствия полномасштабной войны:

миллионы украинцев уехали за границу;

значительное количество мужчин мобилизовано;

сократилась численность молодежи, выходящей на рынок труда;

предприятия лишились части опытных работников.

Почему даже удвоенные зарплаты не помогут

На первый взгляд кажется, что проблему можно решить простым повышением заработной платы. Однако эксперты отмечают, что если необходимых специалистов физически нет, увеличение зарплаты лишь усилит конкуренцию между работодателями за тех работников, которые уже работают.

Другими словами, предприятия будут переманивать кадры друг у друга, но новых квалифицированных специалистов от этого не станет больше. Именно поэтому даже двукратное повышение зарплат само по себе не устранит кадровый дефицит.

Эксперты прогнозируют, что после окончания войны Украина приступит к масштабному восстановлению городов, жилья, предприятий, дорог, мостов и энергетической инфраструктуры. Отмечается, что это приведет к резкому увеличению спроса на рабочие профессии.

Наиболее востребованными могут стать строители, сварщики, сантехники, водители, логисты, электромонтажники и другие технические специалисты. При условии поступления международного финансирования именно эти профессии могут войти в число самых высокооплачиваемых в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, средняя зарплата в Украине в июне выросла до 32 783 грн, а самые высокие доходы получали работники сферы информации и телекоммуникаций, где средняя оплата труда достигла 77 931 грн. В то же время разница между регионами остается значительной: в Киеве средняя зарплата составляет 48 393 грн, что более чем на 24 тыс. грн превышает показатель Кировоградской области.

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