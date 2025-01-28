Coca-Cola массово отзывает продукцию в Европе: в напитках обнаружили опасное вещество

Компания Coca-Cola отозвала свою продукцию в некоторых странах Европы. В напитках нескольких брендов обнаружили повышенные уровни хлоратов – вещества, которое образуется при очистке воды и переработке пищевых продуктов с использованием дезинфицирующих хлорсодержащих средств.

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Как сообщает BBC, в компании отметили, что преимущественную часть проблемной продукции обнаружили в Бельгии, Люксембурге, Германии и Нидерландах. Пять линеек продукции попали также в Великобританию, но к моменту отзыва их уже продали.

Повышенную концентрацию хлоратов зафиксировали в напитках брендов Coke, Fanta, Sprite, Tropico и Minute Maid. В компании уточнили, что проблема затронула небольшое количество банок Appletiser, Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Zero Sugar, Diet Coke и Sprite Zero с производственными кодами от 328 GE до 338 GE.

"Независимый экспертный анализ пришел к выводу, что любой связанный с этим риск для потребителей очень низок", – сообщил представитель компании. В то же время, от потребителей жалоб не поступало.

Воздействие высоких концентраций хлората может вызвать проблемы со здоровьем, включая проблемы с щитовидной железой, особенно у детей и младенцев, а у взрослых при чрезмерном употреблении может вызвать тошноту, рвоту, диарею, а также усложнить усвение кислорода. Диетолог Национальной службы здравоохранения Великобритании Кэрон Грацетт добавила, что это вещество также используется при производстве фейерверков.

Производитель отметил, что проблема могла возникнуть на заводе Coca-Cola в бельгийском Генте. После обнаружения проблемі преимущественную часть нераспроданной продукции сняли с полок.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вопреки обещаниям выйти с российского рынка, напитки Coca-Cola Co. до сих пор продаются в РФ через дочернюю компанию Coca-Cola HBC, выпустившую напиток "Добрый Кола". Оригинальная кока-кола импортируется из соседних стран, что позволило бренду оставаться одним из ведущих производителей газированных напитков в России.

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