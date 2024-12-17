Что ни день – то рекорд: биткоин в очередной раз обновил собственный исторический максимум

Криптовалюта биткоин обновила свой исторический максимум, впервые превысив отметку в 108 тысяч долларов за монету. Позже курc немного откатился, что тенденция к росту актива сохраняется.

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Согласно данным CoinGecko, 17 декабря курс биткоина достиг 108 135 долларов за 1 BTC. Позже стоимость актива скорректировалась до 106-107 тыс. долларов.

С начала года курс биткоина вырос более чем на 150%. При этом доминирование первой криптовалюты на рынке виртуальных активов достигло 54% (это означает, что на рыночную капитализацию биткоина приходится больше половины стоимости всей индустрии).

На фоне взлета криптовалют в Европарламенте призвали Европейский Союз создать стратегический биткоин-резерв. Идею подала представительница партии "Реконкиста" Сара Кнафо, подчеркнув преимущества первой криптовалюты:

децентрализация;

ограниченную эмиссию;

растущее распространение.

На этом фоне Кнафо призвала рассмотреть биткоин для диверсификации резервов и хеджирования экономической неопределенности. Она сравнила развитие регулирования цифровых активов в мире, упомянув легализацию первой криптовалюты Сальвадором и программу избранного президента США.

При этом европарламентарий выразила сожаление, что власти стран ЕС в основном сосредоточены на регулировании, налогообложении и подавлении инноваций. По ее мнению, ЕЦБ требуется перейти от чрезмерного надзора к принятию децентрализованной природы биткоина.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что избранный президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации, которая состоится 10 января, может издать указ о признании биткоина резервным активом США, про что заявил основатель и генеральный директор Strike Джек Маллерс. А ранее американский сенатор Синтия Ламмис предложила Федеральному казначейству и ФРС в течение следующих пяти лет ежегодно закупать по 200 тыс. BTC, чтобы таким образом сформировать резерв из 1 млн биткоинов и хранить его не менее 20 лет.

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