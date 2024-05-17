Что делать, если пропала мобильная связь: как абонентам "Киевстара", Vodafone и lifecell подключиться к национальному роумингу

Отключения электроэнергии в Украине могут привести к проблемам с мобильной связью – особенно, если растянуться по времени. Но у украинцев есть возможность переключиться на сеть других мобильных операторов в случае, если сеть одного из них недоступна. При чем возможность эта доступна для абонентов всех операторов – Vodafone, "Киевстар" и lifecell.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно отключить автоматический выбор сети в настройках телефона. В частности:

Android: настройки – мобильная сеть (или подключение) – оператор.

iOS: параметры – сотовые данные – выбор сети.

После этого – найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL. Если подключиться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть. После подключения проверить возможность осуществлять звонки и отправлять SMS.

При этом тарифы меняться не будут. Однако следует ежедневно проверять, не появилась ли связь у "родного" оператора и, если появилась, возвращаться к нему.

В то же время, в "Киевстаре" посоветовали украинцам включить автовыбор сети после всех настроек. "Это позволит автоматически переключаться на сеть, где есть связь", – отметили там.

В свою очередь, в Vodafone признали, что подключение национального роуминга может создать дополнительную нагрузку на мобильные сети. В связи с этим, чтобы все абоненты имели доступ к связи, там советуют:

отключить автозагрузку в мессенджерах и других приложениях – к примеру, автоматическое обновление в Play Market и App Store через мобильные сети;

в настройках смартфона запретить приложениям, работающим в фоновом режиме, использовать мобильный трафик;

установить более низкое качество видео в YouTube и других видеостриминговых сервисах;

при наличии следует использовать Wi-Fi.

"К тому же абонентам важно ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включив автовыбор сети", – отметили там.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут получать интернет даже при отключениях электричества. Для этого следует подключиться к интернет-провайдерам, использующим технологию xPON.

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