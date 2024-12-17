Что будет с ценами на бензин в ближайшее время: украинцам рассказали, чего ожидать от АЗС

В Украине стабилизировались цены на бензин А-95. Так, 17 декабря АЗС продают его в среднем по 55,5 грн/л – как и днем ранее. При этом на уровне 55,48-55,5 грн/л стоимость ресурса удерживается с 9 декабря – после того, как выросла на 3 коп. Более того, по прогнозам, не стоит ожидать роста стоимости бензина и в ближайшее время.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 50,9-57.99 грн/л. Дешевле всего:

SUN OIL – 50,9 грн/л;

Авантаж 7 – 51,95 грн/л;

Фактор – 52 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО, WOG – 57,99 грн/л. А также Shell – 57,82 грн/л.

Что будет с ценами на бензин в ближайшие дни

В то же время, отмечается в материале delo.ua, трейдеры пока не спешат делать запасы топлива перед повышением акциза. Который с 1 января вырастет на бензин с 242,6 евро/тонна до 271,7 евро/тонна.

"Трейдеры традиционно делают запасы перед зимними праздниками, потому что и в Европе и Украине долгие выходные и бизнес не работает. Но мы пока не видим, чтобы кто-то делал запасы вне этой нормы, как это было перед повышением акцизов в сентябре", – рассказал топливный эксперт Сергей Куюн.

В свою очередь, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что в ближайшие дни трейдеры будут даже демпинговать – т.е., будут продавать ресурс по заниженным ценам. Произойдет это, по его словам, если им "не хватит средств для растаможки новых партий топлива".

"Таким образом, на этой неделе цены на бензин и дизель на АЗС будут преимущественно неизменными. Хотя часть сетей может запустить акции к зимним праздникам ... чтобы оживить спрос", – резюмируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Черновицкой области "накрыли" группу лиц, незаконно производивших и продававших фальсифицированный бензин. Фигуранты искусственно увеличивали объем горючего, что ухудшало его качество.

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