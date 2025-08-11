Что будет с ценами на бензин в августе: украинцам рассказали, к чему готовятся АЗС

За выходные украинские АЗС не стали менять стоимость бензина А-95. В понедельник 11 августа они продают топливо в среднем по 58,96 грн/л – как и в пятницу 8 числа. В то же время, в экспертной среде считают, что в течение текущей недели (заканчивается 17 августа) заметных изменений в стоимости топлива не произойдет.

Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: определяющим фактором для рынка станут переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина 15 августа.

"Встреча определит дальнейшие тренды на глобальном рынке нефти и обусловит дальнейший рост или падение цен на топливо. В ожидании этого рынки в Украине пока остаются относительно стабильными, но могут сместиться в любую сторону в зависимости от результатов саммита", – говорится в сообщении.

В то же время, отметил основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин, ныне на западе Украины на рынке наблюдается определенный дефицит топлива. Причиной же этого, по его словам, является выкуп больших объемов топлива на спотовом рынке крупной государственной сетью АЗС.

Впрочем, считает эксперт,значительную проблему для рынка это не создало. Ведь "этот дефицит уравновешен снабжением горючего из Дунайских портов".

"Это (дефицит. – Ред.) не повлияет на розницу. Поэтому на неделе цены на бензин на АЗС будут оставаться неизменными", – говорится в материале.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 11 августа крупные сети разливают бензин по 54,12-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Shell – 61,99 грн/л;

SOCAR – 60,82 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках БРСМ-Нафта – 54,12 грн/л. А также "Укр-Петроль" – 54,5 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Нацбанк ожидает роста стоимости автомобильного топлива в Украине до конца 2025 года – в частности, бензина. Впрочем, там прогнозируют, что подорожание не будет резким, а потому скачка цен на АЗС, скорее всего, удастся избежать.

