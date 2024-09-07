Что будет с отключением электроэнергии зимой: каждая семья должна подготовиться

В Украине зимой не хватит около 4-5 гВт тока. Необходимо готовиться к значительным графикам отключений, при этом импорт вряд ли компенсирует дефицит.

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Об этом в проекте OBOZ.TALK рассказала Виктория Войцицкая, директор по адвокации в энергетическом секторе Международного центра Украинской победы. "Мы этой зимой входим при условии, что не будет дополнительных разрушений и повреждений, с нехваткой 4-5 гВт для того, чтобы спокойно перейти зиму. Поэтому к графикам отключения электроэнергии нужно быть готовыми", - пояснила она.

Эксперт уверена, что нужно быть готовыми к длительным отключениям. Для этого каждая семья должна оценить ситуацию, учитывая условия в своем жилье.

"Надо каждой семье провести инвентаризацию: что делать, что есть в наличии, какие действия нужно принимать в случае, если вы живете в многоквартирном доме на 15 этаже, где теплоснабжение осуществляется за счет оборудования, работающего на электричестве. Нет электроэнергии, то это уже вопрос не только того, что вам придется пешком ходить на 15-й этаж, это еще вопрос того, будет ли возможность обогревать ваше помещение, где вы живете до надлежащих температурных режимов. Или искать какие-нибудь другие варианты", – говорит она.

Дефицит в системе будет сохраняться, добавляет эксперт. Для увеличения объема импорта Польша должна получить согласие от ЕС, чтобы увеличить производство электроэнергии на тепловых электростанциях с использованием угля.

Как сообщал OBOZ.UA, в "Укрэнерго" сообщали: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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