Чиновники мэрии большого города предстанут перед судом: присвоили более 10 млн грн на закупках для сил обороны

Четыре чиновника Днепровского горсовета обвиняют в присвоении более 10,5 миллионов гривен, выделенных для оборонных нужд города. Обвинительный акт передан в суд, а обвиняемым грозит лишение свободы и запрет на государственную службу.

Видео дня

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). Речь идет о средствах, выделенных городским советом в рамках реализации Программы содействия территориальной обороне города на 2022-2026 годы.

Следствие установило, что Днепровский городской совет выделил бюджетные средства для закупки необходимого снаряжения и технического оборудования, которое планировалось передать нуждам сил обороны Украины, в частности для территориальной обороны. На выделенные деньги должны были закупить моноочки ночного видения, тепловизоры, бытовые приборы, текстильные изделия, мебель, генераторы и специальное механизированное оборудование.

Однако, как оказалось в ходе расследования, чиновники горсовета умышленно завышали стоимость этих товаров, что позволило им присвоить часть средств. Согласно обвинительному акту, подозреваемые за счет незаконных наценок присвоили более 10,5 миллиона гривен.

Детективы Бюро экономической безопасности передали собранные доказательства на рассмотрение суда. В деле принимали участие прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, осуществлявшие процессуальное руководство. По обвинению должностных лиц могут лишить свободы и права занимать государственные должности или заниматься государственной деятельностью в будущем.

До вынесения приговора судом чиновники находятся под мерой пресечения – ночным домашним арестом, предусматривающим пребывание дома в течение определенного времени суток, контроль за исполнением которого возложен на правоохранительные органы. В условиях военного конфликта, когда Украина сталкивается с чрезвычайной потребностью в обеспечении военных современным оборудованием и снаряжением, нецелевое использование бюджетных средств создает реальную угрозу для защиты страны и ослабляет обороноспособность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, директора одного из коммунальных предприятий в Днепре подозревают в организации коррупционной схемы по закупке Starlink для местных школ. В результате государственному бюджету было нанесено 1,8 млн гривен ущерба.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!