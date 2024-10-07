Бюджет Днепра "нагрели" почти на 2 млн гривен на "Старлинках": объявлено подозрение директору коммунального предприятия

Директор одного из коммунальных предприятий в Днепре подозревается в организации коррупционной схемы с закупкой Starlink для местных школ. В результате государственному бюджету было нанесено 1,8 млн гривен ущерба.

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Об этом сообщили в детективе Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Мужчине уже сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением в условиях военного положения и в особо крупных размерах.

"Следствием установлено, что коммунальное предприятие во исполнение "Программы по содействию территориальной обороне города Днепра 2022-2026 годы" должно было закупить Starlink для обеспечения бесперебойной связи. Чиновник, используя свое служебное положение, закупил оборудование по завышенным ценам. Затем эти "старлинки" передали на потребности школ региона. Такие действия нанесли 1,8 млн грн ущерба государственному бюджету", – сообщили в БЭБ.

В рамках расследования правоохранители провели более 20 обысков и изъяли документы, блокноты с черновыми записями, мобильные телефоны и компьютеры, подтверждающие совершенное преступление. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляют детективы БЭБ, оперативное сопровождение – Управление киберполиции в Днепропетровской области ГКП Национальной полиции Украины и Управление Службы безопасности Украины в Днепропетровской области. Процессуальное руководство – прокуроры Специализированной прокуратуры в области обороны Восточного региона.

Также OBOZ.UA сообщал о задержании экспредседателя "Харьковоблэнерго" Константина Логвиненко, подозреваемого в закупках трансформаторов и электрических счетчиков по завышенным ценам. В целом "Харьковоблэнерго" могло переплатить 132,5 млн грн, но поскольку договор был выполнен лишь частично, фактически в 2021-2022 годах было потеряно 12,5 млн грн. 30 сентября ему увеличили размер залога с 3,5 млн. грн. до 8 млн. грн.

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